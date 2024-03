Nur wenig Zählbares

Luca Denk und Maximilian Lechner fliegen bei den Allegria Open unterm Radar und beenden das Pro Golf Tour Event im The Allegria nur jenseits der Top 40.

Max Lechner steigt bei der zweiten Turnierserie der Pro Golf Tour in Ägypten in die Saison auf der Satellite Tour ein und hat zum Auftakt im Allegria Resort von Kairo noch seine liebe Mühe um ins Spiel zu finden. Nach zwei Bogeys in der Anfangsphase stabilisiert der Gloggnitzer jedoch sein Spiel und beginnt mit dem ersten Birdie an der 8 seinen Rückstand abzuarbeiten. Ein starkes letztes Drittel mit drei Birdies rettet die 71 (-1), mit der Lechner so gerade mal auf Cutkurs liegt. Die gleiche Ausgangsposition schafft sich Luca Denk mit vier Birdies bei drei Bogeys.

Nach Nebel am Morgen kann der zweite Spieltag erst mit über zwei Stunden Verspätung gestartet werden. Luca Denk behält aber den Durchblick und kann seine Tagesbilanz diesmal mit drei Birdies bei ebenso vielen Bogeys ausgleichen, womit er den Finaleinzug schon fix einplanen kann. Max Lechner legt dagegen einen wilden Ritt im Allegria Resort hin, wobei am Ende mit der 73 die Bogeys knapp überwiegen. Bei insgesamt Even Par stemmt der Niederösterreicher on the number schließlich mit Maß und Ziel noch den Cut.

Am finalen Donnerstag finden dann beide Österreicher kein brauchbares Rezept mehr für die Par 72 Anlage. Luca Denk gleicht zwar zwei Bogeys noch vor dem Wechsel auf die Frontnine wieder aus, schlittert nach dem Turn aber neben zwei weiteren Schlagverlusten sogar in ein Doppelbogey und notiert so schließlich nur die 76 (+4), womit er es sich auf Platz 43 gemütlich macht. Max Lechner ergeht es noch schlechter, denn etliche Fehler, darunter auch eine 10 am Par 5 der 2 können vier Birdies bei weitem nicht aufwiegen, weshalb sich nach der 79 (+7) gar nur Rang 46 ausgeht. Cédric Gugler (SUI) krallt sich bei gesamt 12 unter Par den Sieg.

Leaderboard Allegria Open