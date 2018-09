Bonus für Ryder Cup-Wetten

Golfwetten beim RYDER CUP ausprobieren. Jetzt mit dem Neukunden-Bonus bei William Hill die beste Gelegenheit. Hier gewinnen die Golf-Experten!

Europa oder USA? Welches Team wird am Sonntag den Ryder Cup stemmen? Die Experten unter den Golffans mit gutem Riecher und glücklichem Händchen werden ebenfalls zu den Gewinnern zählen. Bei unserem Wettpartner William Hill gibt es die besten Quoten und das umfassendste Wettangebot – versüßt mit dem 100 Euro Neukunden-Bonus!

Wetten auf Ryder Cup-Sieger und Dutzende Spezialwetten

Bei Golfwetten kann man viel mehr als nur auf den Turniersieger tippen. Auch Ergebniswetten, Gewinnvorsprung oder die Sieger des Spieltages sind im Angebot. Besonders beliebt und spannend sind die Wettangebote auf die einzelnen Paarungen, also wer den vollen oder halben Punkt am Ende des Matches holt. Diese Märkte werden täglich aktualisiert, sodass an jedem neuen Spieltag etwas Neues gibt.

LIVE-Wetten auf den RYDER CUP

Besonders interessant sind die Live-Wettangebote auf verschiedene Ereignisse, die es täglich ab Spielbeginn mit sich live ändernden Wettquoten je nach Spielverlauf gibt.

>> Live Wettquoten RYDER CUP

Jetzt rasch Neukundenbonus sichern

Der Ryder Cup bietet dank des einzigartig vielfältigen Wettangebots die ideale Turnierwoche um das eigene Fachwissen und glückliche Händchen einmal mit einer Wette zu testen – vor allem da es jetzt kurze Zeit beim Marktleader William Hill für Neukunden einen Willkommensbonus von bis zu 100 Euro in Form von Freiwetten gibt.

Golf-Live.at hat Golfwetten bei vier Anbietern 6 Monate umfassend getestet und mit William Hill einen klaren Testsieger gekürt. Das große Special “>> Tipps für Golfwetten” ist speziell für Neueinsteiger konzipiert, mit den besten Strategien um risikoarm und sinnvoll selbst einmal Golfwetten auszuprobieren…