Ryder Cup – Live-Ticker

RYDER CUP 2018 – Live News-Ticker aus Paris von der Eröffnungs-PK über die Eröffnungs-Zeremonie bis zu den Interviews und Ansagen im Vorfeld.

Den Captains ist es am Montag vorbehalten, mit ersten Statements das ewig junge Match Play-Duell Europa gegen die USA verbal anzuheizen. Jedoch in betont freundschaftlicher und respektvoller Atmosphäre – als Live-Stream bei Golf-Live.at.



+++ Emma Spitz beim Junior Ryder Cup +++

Auch 2018 leistet Golf-Österreich mehrere Beiträge zum Ryder Cup: einerseits Bernd Wiesberger als SKY-Experte ab Freitag live im TV und natürlich auch golferisch. Emma Spitz ist ab Montag erneut für die Europa-Auswahl im Junior Ryder Cup engagiert.

Emma Spitz sorgt mit Ingrid Lindblad in der Vierer-Session am Montag Vormittag für den einzigen vollen Punkt der Gastgeber, dank des klaren 4 & 3-Erfolgs. Die US-Teens gehen jedoch mit 4 : 2 Punkten bereits deutlich in Führung.

Bereits vor zwei Jahren konnte Emma Spitz auf eine stolze persönliche Bilanz blicken:

Hinter der ungeschlagenen Schwedin Frida Kinhult, die 2,5 von möglichen 3 Punkten holt, war Österreichs Beitrag Emma Spitz die Zweitbeste im Team Europa, die immerhin zwei volle Punkte in den Vierern holen konnte.

Zum 5. Mal in Folge gewannen die besten 6 US-Girls und 6 US-Boys gegen ihre Kollegen vom europäischen Kontinent. Mit 15,5 zu 8,5 Punkten fiel das Ergebnis im Interlachen CC von Edina besonders deutlich aus.