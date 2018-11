Gut reingestartet

LETAS EL PRAT – 1. RUNDE: Sarah Schober macht im El Prat GC frühe Fehler gut wett und startet mit der 70 richtig gut ins LET Access Tour Finale.

Die ehemalige Siegerin der LETAS-Jahreswertung, Sarah Schober, teet auch heuer beim Finale der zweiten Euro-Damenliga auf, wenn auch in anderer Rolle. Im noblen Golfclub von El Prat bei Barcelona spielt sich die Steirerin beim Saisonfinale der LETAS-Tour für Andalusien ein, wo es in 14 Tagen zum letzten Mal für heuer auf der Ladies European Tour um Birdies, Preisgeld und Ranglistenpunkte gehen wird.

In El Prat geht es dagegen um bescheidene 35.000 Euro, die von der LETAS-Tour und der spanischen Santander-Tour aufgestellt wurden. Sarah hat zu Beginn mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen und tritt sich nach einem anfänglichen Par 5 Bogey gleich auch einen Fehler am darauffolgenden Par 3 ein. Erst danach stabilisiert die Steirerin ihr Spiel und gleich mit Birdies auf der 14 und der 16 noch vor dem Turn ihr Score wieder aus.

Auch auf den Frontnine hat die ehemalige Studentin der University of Florida alles fest im Griff und taucht auf der 4 erstmals am ersten Spieltag in den roten Bereich ab. Da sie bis zum Schluss weitere Fehler gekonnt vermeidet und auf am Par 5, der 9 noch ein weiteres Birdie findet, ist mit der 70 (-2) und Rang 3 der starke Start ins Turnier in Stein gemeißelt.

>> Leaderboard LETAS El Prat