Spitz mit gelungener Woche

Emma Spitz verpasst zwar am Sonntag bei der Aramco Series in der Einzelwertung ein Topergebnis, nach dem Runner-up Finish in der Teamwertung kann die Schönbornerin aber auf eine erfolgreiche LET-Turnierwoche in Tampa zurückblicken. Sarah Schober quält sich mit Rückenschmerzen im Feather Sound CC sehenswert über die Distanz.

Emma Spitz musste sich am Samstag im Team Hewson nur hauchdünn um einen Schlag geschlagen geben und hat am Sonntag in der Einzelwertung gleich die nächste Chance auf ein absolutes Topergebnis, startet sie als 15. doch mit lediglich einem Schlag Rückstand auf die Top 5 in die finale Umrundung.

Bereits auf der 2 rollt Emma dann den ersten Birdieputt ins Ziel und schiebt sich so in Windeseile bis auf Rang 5 nach vor. Richtig lange währt die Freude jedoch nicht, da schon nach dem Par 3 der 3 der Score wieder auf Level Par steht und da sich ausgerechnet am Par 5 der 6 der nächste Fehler einschleicht und sie auch auf der 9 noch ein Bogey einstecken muss, rutscht die junge Niederösterreicherin vor den letzten neun Bahnen doch spürbar im Klassement ab.

Auf den Backnine kann sie ihr Spiel dann jedoch deutlich stabilisieren und hält weitere Fehler lange Zeit gekonnt fern. Am Par 3 der 12 schnappt sie sich dann noch ein Birdie, bringt nach abschließendem Fehler jedoch am Sonntag nur die 74 (+2) ins Ziel. Damit geht sich zwar nach dem hervorragenden 2. Platz im Teambewerb kein weiteres Topergebnis aus, mit Rang 19 kann sie aber auf eine durchaus gelungene Turnierwoche in Tampa zurückblicken.

Schober quält sich über die Distanz

Auch Sarah Schober ist am dritten Spieltag noch mit von der Partie und wird alles daran setzen das Feld vom 46. Platz aus noch von hinten aufzurollen. Mit soliden Pars startet sie trotz schlimmer Rückenschmerzen zunächst angenehm stressfrei, bis sie auf der 5 schließlich ein erstes Bogey nicht mehr verhindern kann.

Bereits zwei Löcher später dreht sie ihr Score zwar wieder auf Anfang, muss direkt danach am Par 3 der 8 jedoch den nächsten Fehler einstecken und kommt so zur Halbzeit noch nicht vom Fleck. Nach einer Parserie rückt sie am Par 5 der 14 ihr Score dann wieder zurecht, muss aber auf der 16 noch einen Schlagverlust verdauen, weshalb sich schließlich „nur“ die 73 (+1) ausgeht, was ihr nur mehr einen Vorstoß auf Rang 39 ermöglicht.

„Das war heute noch eine spannende, aber unspektakuläre letzte Runde. Leider geht’s meinem Rücken gar nicht gut, ging heute nur mit Schmerztabletten. Auf den ersten vier Löchern hat sogar mein Caddie heute die Bälle aus dem Loch geholt. Es war wirklich extrem heute und ich war kurz davor aufzugeben, aber dann haben die Schmerztabletten begonnen zu wirken, also hab ichs durchgedrückt“, fasst sie die schmerzvolle letzte Runde zusammen.

„Ich muss das jetzt daheim bei meinen Ärtzen abklären lassen was da los ist mit dem Rücken bevor es weiter nach Australien geht. Ich treffe die Bälle derzeit wirklich gut und merke, dass es beginnt alles zu klicken und es nicht mehr lang dauern wird bis richtig tiefe Runden kommen. Es ist noch am Anfang der Saison und ich hoffe, dass der Rücken jetzt dann bald mal eine Ruhe gibt. Jetzt ist die Priorität fit zu werden, bevor es dann zu den nächsten Events nach Down Under geht.“

Leaderboard Aramco Series – Tampa