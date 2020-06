Alles Lei(n)wand

BMW INDOOR INVITATIONAL – WENTWORTH: Bernd Wiesberger trumpft zum Abschluss der BMW Indoor Invitational im virtuellen Wentworth so richtig auf und muss nach einer 67 nur dem Niederländer Will Besseling und dem Engländer Jordan Smith den Vortritt lassen.

Insgesamt fünf Turniere rief BMW mit den Indoor Invitational ins Leben und dotierte jedes davon mit 10.000 Euro. Wie der Name schon sagt geht es dabei nicht “Face to Face” am Platz zur Sache, sondern jeder Spieler spult seine Runde – meist in den eigenen vier Wänden – am Trackman ab. Der Sieger spendet im Anschluss das Preisgeld an eine Covid-19 Hilfsorganisation seiner Wahl.

Aussagekraft hat dies vom sportlichen Standpunkt her klarerweise nur sehr bedingt, auch weil nur von Tee bis Grün gespielt wird und das System danach die Putts für jeden Spieler errechnet. Ein kurzweiliger Zeitvertreib unter Wettkampfbedingungen sind die BMW Indoor Invitational aber allemal, was auch das Teilnehmerfeld zeigt. Bernd Wiesberger etwa ist zum bereits dritten Mal mit von der Partie.

Long iron masterclass @BWiesberger 💯 Turn your sound up for this one.#BMWTrackManInvitational pic.twitter.com/jU87P5bACr — The European Tour (@EuropeanTour) June 6, 2020

In Wentworth zeigt er auch seine klar beste Leistung vor der Leinwand, denn gleich auf den ersten vier Bahnen darf er drei Birdies eintragen und stürmt so rasch weit nach vor. Danach ebbt der Trackman-Schwung zwar etwas ab, Bernd bleibt aber fehlerfrei und kann auf der 12 und der 13 die nächsten Birdies mitnehmen. Erst auf der 15 bekommt die Scorecard dann einen kleinen Makel, den er aber auf der 18 noch ausradieren kann. Mit der 67 (-5) liegt er sogar lange Zeit in Führung, ehe ihn Will Besseling – der Niederländer gewinnt mit der 65 (-7) sein bereits zweites Turnier – und Jordan Smith (66) schließlich noch überholen.

Auf drei Bühnen

Matthias Schwab mischt zum zweiten Mal beim BMW Indoor Event mit, kommt mit dem virtuellen Wentworth aber nicht wirklich gut zurecht und tritt sich bei zwei Birdies und einem Eagle satte zwei Doppelbogeys und drei weitere Bogeys ein, womit sich nur die 75 (+3) und Rang 25 ausgeht. Der Rohrmooser misst sich damit während der European Tour Zwangspause sogar gleich dreimal auf drei verschiedenen Bühnen mit Bernd Wiesberger.

Erst vor kurzem trafen die beiden beim >> Austria 4 Charity Event im GC Schloss Schönborn sogar im direkten Duell aufeinander – der Ausgang wird derzeit aber noch geheim gehalten und wird in Kürze auf ORF Sport + ausgetragen. Beim virtuellen Wettkampf in Wentworth hat nun klar Bernd Wiesberger die Oberhand. In knapp zwei Wochen kommt es bei den Nationalen Offenen Meisterschaften dann zum dritten Kräftevergleich der beiden heimischen Golfasse, ehe es in wenigen Wochen dann wieder auf der European Tour und mit den Majors so richtig losgeht.

>> Leaderboard BMW Indoor Invitational – Wentworth