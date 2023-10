Birdiereicher Finaltag

Markus Brier hebt sich bei den Senior Italian Open eindeutig das Beste für den Finaltag auf und macht mit einer knallroten 67 (-5) im Domenico Golf noch einen sehenswerten Sprung im Klassement.

Markus Brier ist im italienischen Bari zur Senior Italian Open angereist, dem viertletzten Turnier der heurigen Legends Tour. Für den 32. im Ranking gilt es noch ordentlich die Ärmel aufzukrempeln um ein ähnlich gutes Abschneiden wie im letzten Jahr zu erreichen und vielleicht auch wieder mit US Majors planen zu können. In San Domenico Golf gastierte die Legends Tour zuletzt vor zwei Jahren. Das Dreitages-Turnier ist nicht allzu stark besetzt, mit Emanuele Canonica, James Kingston oder Michael Campbell als den prominentesten Namen im Feld.

Mit einem schnellen Par 5 Birdie auf der 2 findet Markus Brier zwar gut ins Turnier, kann daran aber jedoch nicht anknüpfen und da er sich neben dem scoretechnischen Ausgleich auf der 5 kurz vor dem Turn noch ein weiteres Bogey auf der 9 einfängt, kommt er nach den Frontnine mit den an und für sich recht guten Scores noch überhaupt nicht mit. Auf den Backnine drückt er dann mit zwei Birdies sein Score zwar in die richtige Richtung, nach einem Par 5 Bogey auf der 16 geht sich jedoch nur eine 72 (Par) aus, womit er sich nur auf Rang 47 einreiht.

Jeden Tag gesteigert

Der Freitag beginnt für den einzigen Österreicher im Feld mit einem Par 5 Birdie auf der 10 nach Maß und da er nach einer kleinen Parserie auf der 15 den nächsten roten Eintrag mitnimmt, klettert er erstmals spürbar im Klassement weiter nach oben. Noch auf den Backnine geht der gewinnbringende Schwung dann aber wieder verloren, denn mit gleich zwei Bogeys auf der 17 und der 18 rutscht er noch vor dem Turn wieder auf Level Par zurück. In dieser Tonart geht es auch auf den Frontnine weiter. Erst im Finish überwiegen dann die positiven Ereignisse knapp, mit der 71 (-1) kann er aber nur wenige Plätze gutmachen und startet als 41. in den finalen Samstag.

Zum bereits dritten Mal in dieser Woche geht sich am Par 5 der 10 ein Birdie aus, womit der Finaltag richtig gut beginnt. Wie schon an den Tagen zuvor hat er auch danach kein Problem und holt sich auf der 15 das nächste Birdie ab. Danach enden die Parallelen jedoch, denn anders als am Donnerstag und am Freitag hat er auf ein Bogey noch vor dem Turn die passende Antwort parat und biegt so bei -2 auf die letzten neun Bahnen ab. Dort legt er dann noch weitere Birdies nach und steht nach insgesamt sieben roten Einträgen und nur zwei Birdies mit der 67 (-5) wieder im Clubhaus. Mit dem knallroten Schlusspunkt schiebt sich „Maudi“ auch noch bis ins solide Mittelfeld auf Rang 27 nach vor und sorgt so für ein recht versöhnliches Ende.

James Kingston (RSA) feiert dank einer fantastischen 61er (-11) Schlussrund bei gesamt 16 unter Par den Sieg.

Leaderboard Senior Italian Open