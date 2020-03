Finale der größten Turnierserie

Rechtzeitig bevor der Corona-Virus seine unguten Bahnen quer durch Europa zog, gab es im März noch den pefekt organisierten Abschluss der allseits beliebten Strawberry Tour in Almerimar.

Die Strawberry Tour ist die mit Abstand beliebteste Turnierserie im deutschsprachigen Raum und wie jedes Jahr ging es, organisiert von Gruber Golfreisen, auch heuer wieder in eine Destination im Mittelmeerraum.

Die Sieger des Vorjahres erhielten diese Reise nach Almerimar als Preis für ihre bisher erbrachte Leistung, da der Golftrip aber auch zu attraktiven Konditionen buchbar ist, setzte sich ein wahrer Spielertross in Bewegung und sorgte so für die größte Golf-Gruppenreise des deutschsprachigen Raums.

Logiert wurde im Golfresort Almerimar, der eine 27-Loch Anlage sein eigen nennt, auf welcher sich schließlich hochverdient Soma Luigi Kobale mit 35 Nettopunkten zum Champion krönte. Der erst 17-jährige Sohn von Walter Kobale, der in Ungarn Strawberry-Turniere organisiert, besucht derzeit noch die Mittelschule in Budapest, seine Zukunft sieht er aber klar im Golfsport, was auch der straffe durchorganisierte Trainingsplan beweist.

Die geplanten Turniere konnten an der Südküste Spaniens noch wie geplant abgehalten werden, dann jedoch setzte leider die Corona-Virus Pandemie dem traumhaften Trip ein jähes Ende.

Eine Tour für alle

Dank dem Motto “Golf für alle!” erfreut sich die Strawberry Tour aber nicht nur hierzulande größter Beliebtheit und der derzeit grassierende Corona-Virus samt geschlossenen Golfplätzen heizt die Vorfreude auf die jahresübergreifende Turnierserie nur noch weiter an.

Die aktuelle Saison begann bereits nach dem Finalturnier 2019 im letzten September und läuft nun noch bis zum Finale am 19. und 20. September, das im “Leading Golf Course” Zell am See – Kaprun – Saalbach-Hinterglemm über die Bühne gehen wird.

Klar überdeckt die Corona Pandemie derzeit so gut wie alles und lässt damit auch den Golfsport in den Hintergrund rücken. Die Teilnehmer der Strawberry Tour wird dies bekanntermaßen aber wohl nur noch mehr motivieren, denn sobald das öffentliche Leben Schritt für Schritt wieder Einzug hält, wird auch die allseits beliebte Turnierserie wieder so richtig Fahrt aufnehmen.

