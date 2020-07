Auf Kurs gebracht

WORKDAY CHARITY OPEN – 1. RUNDE: Sepp Straka agiert im Muirfield GC lange Zeit sehr sicher, ehe ein kunterbuntes Ende für etwas Stress sorgt. Mit einer 69 bringt er sich aber vor den nächsten Tagen gut auf Kurs in Richtung nächstes Topergebnis.

Muirfield Village springt für die abgesagte John Deere Classic ein und lädt zum Double Header nach Ohio. Auf Jack Nicklaus Heimatkurs wird die PGA Tour zwei sehr unterschiedliche Course Setups ausprobieren, mit eher leichterem Kurs und langsameren Grüns bei der Workday Charity Open in dieser Woche und auf knallhart und superschnell beim traditionsreichen Memorial, wo auch Bernd Wiesberger und Matthias Schwab nach der 14-tägigen Pflichtquarantäne an den Start gehen möchten.

Somit ist in dieser Woche Sepp Straka der einzige Österreicher im Feld, der jedoch nach dem Top 10 in der Vorwoche in Topform anreist. Jon Rahm (ESP), Justin Rose (ENG), Justin Thomas und Brooks Koepka (beide USA) spielen sich ebenfalls in Muirfield Village bei dem 6,2 Millionen Dollar-Event für das Memorial ein. Sepp ist am Donnerstag mit früher Startzeit unterwegs und darf sich rasch über das erste Birdie freuen, denn am Par 5 der 11 kann ihn selbst ein unangenehm verzogener Abschlag nicht davon abhalten am Ende aus knapp sieben Metern zum ersten roten Eintrag zu lochen.

Das zweite Par 5 der Runde erweist sich zwar nicht so gewinnbringend, das verpasste Birdie holt er aber sofort am Par 3 danach mit einem richtig guten Teeshot und gelochtem Zweimeterputt nach. Das heizt das Spiel des Longhitters so richtig an, denn auf der 17 legt er die nächste gute Annäherung bis auf knapp drei Meter zur Fahne und schnürt so den Doppelpack. Selbst damit hat Sepp aber noch nicht genug und beweist, dass einmal mehr der Putter aus sieben Metern geradezu glüht.

Es wird stressiger

Die 2 wird ihm dann aber erstmals zum Verhängnis, denn nachdem der Drive etwas zu weit links bleibt, überschlägt er aus dem Rough das Grün und kann sich im Anschluss nicht mehr zum Par scrambeln. Am Par 5 der 5 findet er dann aber mit der Grünattacke das Ziel und kann nach sicherem Zweiputt aus 21 Metern das nächste Birdie notieren. Im Anschluss wird es zusehends farbenfroher, denn ein verschobener Parputt aus einem guten Meter radiert ihm zunächst das Erfolgserlebnis wieder aus, ein souveränes Birdie danach am letzten Par 5 holt ihm dieses aber sofort wieder zurück.

Richtig unangenehm wird es jedoch am Par 3 der 8, denn Sepp bunkert sich neben dem Grün ein, hat aus unangenehmer Lage alle Hände voll zu tun um überhaupt irgendwie aus dem Sand zu kommen und tritt sich am Ende sogar das Doppelbogey ein, das ihm klarerweise um etliche Ränge zurückwirft. Der bullige Wiener zeigt aber, dass die Formkurve derzeit eindeutig stimmt, denn auf der 9 knallt er noch einmal eine richtig starke Annäherung aufs Grün und verabschiedet sich von Runde 1 mit einem gelochten 1,5 Meter Putt zum abschließenden Birdie. Mit der 69 (-3) und als in etwa 20. hat er vor den nächsten Tagen noch klar alle Chancen.

>> SKY überträgt Live und in HD von den Workday Charity Open.