Nichts mitgenommen

Matthias Schwab findet am Freitag bei den World Wide Technology Championship keinen Rhythmus und verpasst im El Cardonal GC die angepeilten und so dringend benötigten FedEx-Cup Punkte.

Mit einem wahren Horrorbeginn mit frühem Bogey und darauffolgendem Triplebogey ließ Matthias Schwab zum Start in Mexiko Halloween noch einmal Revue passieren. Die anfänglichen Probleme steckte der Schladming-Pro aber perfekt weg, ließ in Folge gleich zwei Adler auf der Scorecard landen und pushte sich mit fehlerlosem Spiel danach sogar noch zu einer 68 (-4), die ihn glasklar auf Cutkurs brachte. Am Freitag will er nun verständlicherweise eigentlich daran anknüpfen, geht am Ende jedoch beim Fall Series Event der PGA Tour leer aus.

Nachdem er auf der 1 die Grünattacke verzieht, wirft gleich das anfängliche Par 5 kein Birdie ab, mit Pars findet er aber immerhin deutlich souveräner als noch zum Auftakt in die Runde. Ganz ungeschoren kommt er jedoch auch am Freitag nicht davon, denn auf der 3 geht sich nach verfehltem Grün das Up & Down nicht aus, womit das erste Bogey nicht mehr zu verhindern ist. Der Konter folgt jedoch prompt, denn nach starker Annäherung spielt auf der 4 auch der Putter mit und beschert ihm postwendend den Ausgleich.

Viel Leerlauf

Anknüpfen kann er daran vorerst jedoch nicht und kommt nach weiteren Bahnen mit der vorgegebenen Schlaganzahl nicht vorwärts. Nachdem er dann am Par 3 der 9 den Teeshot verzieht und aus der Native Area und dem Rough ein zweites Mal das Par verfehlt, rutscht er sogar bei erneut durchwegs guten Scores unangenehm bis zur erwarteten Cutmarke zurück. Nicht nur, dass diesmal nicht sofort der erneute Ausgleich gelingt, tritt er sich auf der 13 nach weiterem verpassten Up & Down sogar das bereits dritte Bogey ein, womit er endgültig nur noch hinter der gezogenen Linie rangiert.

Erst kurz vor Schluss kann er dann die 17 noch zu einem weiteren Birdie überreden, nachdem das abschließende Par 5 jedoch nichts mehr abwirft und er so nur die 73 (+1) zu Papier bringt, wird er in Mexiko trotz der 68 (-4) vom Donnerstag leer ausgehen. Damit lässt er auch eine weitere Chance auf die so dringend benötigten FedEx-Cup Punkte liegen. Immerhin hat er noch zwei weitere Chancen, wobei sich die nächste bereits kommende Woche auf den Bermudas ergibt.

