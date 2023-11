Perfekt weggesteckt

Matthias Schwab steckt bei der World Wide Technology Championship einen katastrophalen Start sehenswert weg und bringt sich mit unter anderem gleich zwei Adlern und der 68 (-4) im El Cardonal GC ganz souverän als 27. auf Wochenendkurs.

Mit der WWT Mexiko Championship bekommt Matthias Schwab die drittletzte Chance sich in der Fall Series der PGA Tour noch vom 138. Rang unter die besten 125 der Jahreswertung spielen. Der 28-jährige Steirer hofft auf eine ähnlich starke Performance in Mexiko wie im Vorjahr, als er als 21. seine beste Leistung im Herbst erbrachte.

Gespielt wird diesmal jedoch nicht auf Yucatan, sondern an der mexikanischen Pazifikküste in Cabo San Lucas. Der El Cardonal Golf Course ist der erste von Tiger Woods designte Golfplatz, auf dem die PGA Tour ein offizielles Event austrägt. ”Ich habe die Strategie so eingerichtet, dass Golfer nachdenken und Entscheidungen treffen müssen. Es wird verschiedene Möglichkeiten geben, jedes Loch zu spielen,” so die Denksportaufgabe des Tigers, die Schwab und Kollegen werden meistern müssen.

Horrorstart in Mexiko

Mit einem Routine 2 Putt-Par schwingt sich Matthias Schwab am Nachmittag Lokalzeit an der 10 auf den Kurs und hat sicherlich mitbekommen, dass tief gescort wird. Hoffentlich bleiben auch für ihn mit später Startzeit die Bedingungen weiterhin so gut. Erste Sorgenfalten ziehen jedoch bereits am 11. Grün auf, als er dreimal ansetzen muss, ehe der Ball zum Bogey im Loch verschwindet. Noch deutlich unerfreuter wird seine Miene am nächsten Grün, als nach verzogenem Abschlag er nach 5 Schlägen der Putter zum Einsatz kommt und das Triplebogey zu notieren ist, womit endgültig der katastrophale Fehlstart feststeht.

Immerhin beweist Schwab Kampfkraft, powert sich mit zwei Schlägen am ersten Par 5 aufs Grün und bringt sich mit gelochtem Eagle-Putt wieder ins Turnier zurück. Ein starkes Eisen legt an der 17 kurze Zeit später auch das erste Birdie auf. Die verrückten ersten 9 schließt Schwab mit einem weiteren Highlight ab, indem er nach perfekter Vorarbeit zum bereits zweiten Eagle locht und den Fehlstart damit endgültig vergessen macht.

Spiel Durchgezogen

Auf die vorderen 9 schwingt sich der Schladminger mit Birdie, nachdem er das Par 5 mit zwei Schlägen erreicht hatte. Die heiße Phase findet in Folge zwar vorerst ihr Ende, mit souveränem Spiel von Tee bis Grün lässt er auf den darauffolgenden Löchern aber nichts anbrennen. Wieder ist es ein Par 5, dass ihm dann zu einem starken Finish verhilft, denn trotz eines verzogenen Drives bringt er die Annnäherung gut zur Fahne und klettert erstmals sogar in den Bereich der 60er.

Am drivebaren Par 4 danach krallt er sich dann trotz einer Attacke in den Grünbunker noch einen weiteren Schlaggewinn und unterschreibt so schlussendlich sogar die 68 (-4), womit er sich trotz des Katastrophenstarts als 27. mehr als souverän auf Cutkurs bringt. „Das war heute ziemlich abwechslungsreich, nach dem zähen Start habe ich aber ab der 12 wirklich gutes Golf gespielt. Die Chance auf die Tourcard lebt und ich gehe durchwegs zuversichtlich in die nächsten Runden“, hat er den Blick bereits klar auf den Freitag gerichtet.

Cameron Percy (AUS) knallt eine 62 (-10) aufs Tableau und diktiert damit nach den ersten 18 Löchern das Tempo.

Leaderboard World Wide Technology Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von den World Wide Technology Championship.