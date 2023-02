Wüstenspektakel Deluxe

WASTE MANAGEMENT PHOENIX OPEN – VORSCHAU: Matthias Schwab hält beim beim auf 20 Millionen US-Dollar aufgewerteten Megaspektakel im TPC Scottsdale die rot-weiß-rote Fahne hoch und hofft in der Wüste Arizonas endlich heuer so richtig ins Laufen zu kommen.

Eigentlich hatte sich Matthias Schwab beim traditionellen Pro-Am Event in Nordkalifornien vergangene Woche doch einiges ausgerechnet, egalisierte er vergangene Saison in Pebble Beach doch mit einer 62 (-10) sogar den Platzrekord. Geworden sind es am Ende drei Runden über Par und ein recht klar verpasster Sprung in die Preisgeldränge, was sich gewissermaßen nahtlos in die bisherige Saison mit Up & Downs einordnete.

Dabei ist der Steirer durchaus in der Lage etliche Birdies auf die Scorecard zu zaubern, allein die Fehlerquote war einmal mehr heuer zu hoch. Mit dem Wissen woran es liegt und worauf er in den Trainingseinheiten das Hauptaugenmerk richten muss, soll es nun beim aufgewerten Fanmagneten der PGA Tour Saison in der Wüste Arizonas aber endlich so richtig “klick” machen.

Der Platz stellt für den Rohrmooser jedoch zumindest auf PGA Tour Niveau Neuland dar, da er es im letzten Jahr noch nicht in das stargespickte Starterfeld schaffte. Mit einem Topergebnis könnte er am Par 71 Gelände auch nicht nur im FedEx-Cup Ranking einen gehörigen Satz nach vorne machen, sondern sich auch in der Weltrangliste deutlich verbessern, da viele der absoluten Topstars der Golfwelt in Scottsdale mit von der Partie sein werden.

Nach den Windkapriolen zuletzt in Kalifornien, soll sich das Wetter in Arizona von seiner besten Seite zeigen, denn bei strahlendem Sonnenschein sind jeden Tag Werte von rund 25 Grad Celsius vorhergesagt, womit trotz Superbowl-Weekend wohl auch der ohnehin gewaltige Zulauf der Fans noch einmal einen kleinen zusätzlichen Boost bekommen dürfte. Los geht es für den Schladming-Pro am Donnerstag mit später Startzeit um 21:50 MEZ.

>> SKY überträgt Live und in HD von den WM Phoenix Open.