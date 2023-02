Ziemlich verblasen

PEBBLE BEACH PRO-AM – 3. RUNDE: Matthias Schwab hat auch in Spyglass Hill mit den windigen Verhältnissen so seine liebe Mühe und scheitert nach einer 74 (+2) klar am Sprung in den Finaltag.

Matthias Schwab hätte sich am Freitag auf seiner Lieblingswiese Pebble Beach deutlich mehr als eine 73 (+1) ausgerechnet, egalisierte er vergangene Saison am majorerprobten Linksplatz doch mit einer 62 (-10) sogar den Platzrekord. Vor allem etliche Ungenauigkeiten mit den Eisen ließen am Ende nicht mehr zu, weshalb er am Samstag in Spyglass Hill nun bei drei Schlägen Rückstand auf die erwartete Cutmarke wohl schon zumindest eine Runde in den 60ern wird auspacken müssen um sich noch einen Platz im Finaltag sichern zu können.

Gleich der Start geht dann aber gründlich daneben, denn nach einigen Ungenauigkeiten im langen Spiel bunkert er sich noch dazu neben dem Grün ein und startet so am anfänglichen Par 5 nur mit einem Bogey, womit er Weg zur Cutlinie noch weiter wird. Immerhin stabilisiert er sein Spiel nach dem anfänglichen Missgeschick rasch und legt auf der 4 aus dem Rough die Annäherung stark aufs Grün, was er zum scoretechnischen Ausgleich gewinnbringend verwerten kann.

Nach acht gespielten Löchern muss er schließlich am Samstag die Sachen packen, da die Windverhältnisse einen regulären Ablauf unmöglich machen. Erst am Sonntag um 8 Uhr Ortszeit kann wieder gespielt werden und Matthias verzieht gleich die ersten beiden Drives auf der 9 und der 10, was sofort in anfänglichen Bogeys mündet. Immerhin schnappt er sich danach am Par 5 der 11 auch das erste Birdie am Sonntag.

Mehr will jedoch nicht mehr gelingen, und da er am Schlussloch nach verpasstem Up & Down noch einen Fehler einstecken muss, geht sich auch am dritten Spieltag mit einer 74 (+2) nur eine Runde über Par aus, womit er doch deutlich am Sprung in den Finaltag scheitert. Dennoch sieht der Steirer auch Positives: “10 Birdies an diesen drei Tagen bei widrigen Wetterbedingungen waren gut, aber wie schon öfter in den vergangenen Turnieren kamen zu viele Fehler hinzu. Diese verhinderten einen besseren Score. Das heißt mein Spiel muß konstanter werden, die Fehleranzahl pro Runde muß reduziert werden.”

Viel Zeit zum Trübsal blasen bleibt jedoch nicht, da er kommende Woche als einziger Österreicher auch bei den Waste Management Phoenix Open abschlagen wird.

