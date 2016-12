Netter Weihnachtsbonus

MCB TORU CHAMPIONSHIP – FINAL: Gordon Manson beendet seine Saison im Constance Belle Mare Plage auf Mauritius nach der 71 auf einem Mittelfeldrang.

Gordon Manson sichert sich beim Saisonfinale der European Senior Tour in Poste de Flacq mit 6.758 Euro einen netten Weihnachtsbonus. Der gebürtige Schotte agiert auf Mauritius in dieser Woche zwar stabil, verabsäumt es aber mit etlichen Fehlern sein Jahr in den Top 10 zu beenden.

Am Freitag nach schweren Regenfällen mit der 71 (-1) gestartet, legte er am Samstag die 70 (-2) drauf und blieb damit eindeutig in Schlagdistanz zu den Top 10. Dabei wäre am zweiten Spieltag eigentlich noch viel mehr zu holen gewesen. Der Wahlkärntner wusste mit sechs Birdies zu überzeugen, allein eine zu hohe Fehlerquote verhinderte eine Runde in den 60ern.

Die letzte Umrundung des Jahres beginnt dann mit einem Bogey alles andere als planmäßig. Gordon fängt sich aber rasch, hält weitere Fehler von der Scorecard fern und kommt nach zwei Birdies sogar im roten Bereich zum Turn. Die Backnine spult er lange grundsolide ab, erst gegen Ende wird es mit Bogey und Birdie noch einmal farbenfroher. Am Ende steht er mit der 71 (-1) beim Recording und beendet das Tourfinale auf dem 17. Rang.

Den Sieg sichert sich Barry Lane (ENG), der nach Runden von zweimal 67 (-5) und der finalen 68 (-4) bei gesamt 14 unter Par um einen Schlag vor seinem Landsmann Paul Broadhurst (69) triumphiert. Rang 3 belegt Colin Montgomerie (SCO) nach der 69 (-3) und bei gesamt 12 unter Par.

Saison-Rollercoaster

Die Saison verlief aus Gordon Mansons Sicht wie eine Achterbahnfahrt. Richtig stark ins Jahr gestartet, gelang ihm beim dritten Turnier, den Acorn Jersey Open, sein zweiter Sieg auf der European Senior Tour. Danach allerdings machte ihm immer wieder der Rücken zu schaffen, was sogar eine Majorteilnahme bei den US Senior Open unmöglich gestaltete.

Dem überschaubaren Turnierkalender war es aber zu verdanken, dass sich Gordon einige Ruhepausen gönnen konnte und so bei den Travis Perkins Masters mit Rang 4 das nächste Spitzenresultat einfuhr. Dennoch zwickte es auch danach immer wieder im Rücken, was bei den Paris Legends sogar in einer Aufgabe nach der ersten Runde gipfelte.

Mit dem finalen 16. Rang bei der MCB Tour Championship und den zusätzlichen 6.758 Euro Preisgeld beendet Österreichs Paradesenior aber das Jahr als 8. in der Order of Merit und gehört damit mittlerweile eindeutig zu den großen auf Europas höchster Seniorenspielklasse.

