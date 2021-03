Fehlstart verhindert

CORALES CHAMPIONSHIP – 1. RUNDE: Sepp Straka findet im Punta Cana Resort auf den ersten Löchern nur denkbar schlecht ins Turnier, verhindert mit einer 72 (Par) aber immerhin noch einen totalen Fehlstart.

Der klar erkennbare Aufwärtstrend stimmt Sepp Straka und wohl auch seine Fans zuversichtlich für die anstehende Aufgabe in der Dominikanischen Republik. Auf der Karibikinsel ist das Feld der Konkurrenten auch deutlich überschaubarer als zuletzt beim Players oder der Honda Classic. Dafür gibt es bei der Corales Championship in Punta Cana auch nur 3 Millionen Dollar Preisgeld zu verteilen.

Um davon etwas abzubekommen muss er sich jedoch bereits nach wenigen Minuten deutlich steigern, denn nach Problemen im langen Spiel auf der 10 und einem Dreiputt auf der 11 hat er schon nach den ersten beiden Löchern zwei Bogeys auf der Scorecard picken. Sepp kann aber bei teils heftigem Wind sein schwankendes Schiff stabilisieren und nutzt das erste Par 5 nach präzisem Pitch und Putt zum Birdiekonter. Danach muss er zweimal aus dem Grünbunker zaubern, besteht aber den Stresstest ohne weitere Verluste. Eine starke Annäherung führt noch vor dem Turn zum zweiten Birdie, womit er sein Ergebnis wieder auf Even Par zurückstellt.

Aber auch danach spielt er sich aufs Neue in Probleme: am Par 3 der 2 verzieht er das Eisen ins Rough und gibt erneut einen Schlag ab. Erst auf den beiden Par 5 der Frontnine kann er dann gegensteuern und stellt sein Score so kurz vor Schluss immerhin wieder auf Level Par. Mehr will schlussendlich aber nicht mehr gelingen, weshalb sich der gebürtige Wiener mit der 72 (Par) anfreunden muss. Mit den Spitzenplätzen hat er damit zwar nichts zu tun, immerhin verhindert er aber nach dem verpatzten Start noch einen totalen Fehlstart und pendelt sich so auch als in etwa 50. noch klar innerhalb der prognostizierten Cutmarke ein.

Leaderboard Corales Championship