Aussichtsreich gecuttet

LE VAUDREUIL CHALLENGE – 2. RUNDE: Martin Wiegele bringt auch am Freitag im Golf PGA France du Vaudreuil mit der 70 eine rote Runde zum Recording und cuttet so in aussichtsreicher Position ins Wochenende.

Martin Wiegele legte zum Auftakt mit der 68 (-3) einen durchwegs gelungenen Auftakt hin und startet nach der roten Performance nur knapp hinter den Top 10 in den zweiten Spieltag. Am Freitag hat der Routinier nun außerdem den Vorteil einer früheren Startzeit, den er im Kampf um eine gute Ausgangslage vor dem Wochenende klarerweise bestmöglich ausnützen möchte.

Ganz sicher startet er dann in seine zweite Runde und macht mit einer anfänglichen Parserie nichts falsch. Gekonnt verhindert er Fehler und darf sich auf der 8 – dem einzigen Par 5 der Frontnine – dann auch über das erste Birdie freuen, dass ihn in der frühen Phase des zweiten Spieltages sogar die Top 10 knacken lässt.

Nach dem Turn nimmt die Runde dann so richtig Fahrt auf, denn wie schon am Vortag schnürt er auch diesmal wieder auf der 12 und der 13 einen Birdiedoppelpack, verspielt jedoch beide Schläge mit einem darauffolgenden Doppelbogey wieder. Noch einmal antwortet er mit dem bereits vierten Birdie des Tages perfekt, doch erneut macht ihm ein Bogey gleich auf der nächsten Bahn wieder einen Strich durch die Rechnung.

Schlussendlich marschiert der Routinier mit einer 70 (-1) über die Ziellinie. Damit lässt er zwar einen durchaus möglich scheinendend noch viel tieferen Score liegen, cuttet aber mit der zweiten roten Runde in Folge als in etwa 12. nach wie vor in sehr aussichtsreicher Position ins Wochenende.

