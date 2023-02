Erstmals leer ausgegangen

NELSON MANDELA BAY CHAMPIONSHIP – 2. RUNDE: Niklas Regner findet am Freitag im Humewood GC keinen gewinnbringenden Rhythmus, notiert nur die 76 (+4) und scheitert damit erstmal heuer auf der Challenge Tour am Sprung ins Wochenende.

Niklas Regner zeigte in den letzten drei Wochen in Südafrika bereits eine bemerkenswerte Frühform, cuttete in Riesenfeldern mit starken Südafrikanern sowie Nachwuchspros aus aller Welt jedes Mal und holte in der Vorwoche auch ein erstes Topergebnis. Zum Abschluss der Turnierserie geht es an der berühmten Garden Route, in Port Elizabeth, noch einmal bei der Nelson Mandela Bay Championship voll zur Sache.

Zum Auftakt ist Niklas am Linksplatz gleich mit früher Startzeit unterwegs und schnappt sich auch prompt am Par 5 der 11 ein schnelles Birdie, dass er jedoch auch prompt wieder verspielt. Nachdem er jedoch von der 15 weg sogar einen Birdiehattrick verewigt, mischt er zur Halbzeit der Runde bereits im absoluten Spitzenfeld mit. Kaum auf den Frontnine angekommen stopft er auf der 1 bereits zum fünften Birdie und da er die gesamte Platzhälfte über makellos bleibt und auch das Par 5 der 7 noch zu einem roten Eintrag überredet, geht sich am Donnerstag sogar die knallrote 67 (-5) aus, die ihn in vielversprechender Position einreiht.

Von Beginn an Probleme

Anders als am Vortag findet der 24-jährige am Freitag keinen gewinnbringenden Rhythmus und liegt nach drei Bogeys bereits nach fünf gespielten Löchern deutlich im Hintertreffen. Zwar geht sich schließlich am Par 5 der 7 auch ein Birdie aus, mit weiterem Fehler kommt er jedoch nur bei 3 über Par und hinter der erwarteten Cutlinie zum Turn.Auch auf den zweiten neun Löchern findet er nicht mehr den gewinnbringenden Rhythmus vom ersten Spieltag und steht nach drei weiteren Bogeys und nur zwei Birdies mit der 76 (+4) beim Recording, womit er zum ersten Mal heuer einen Cut auf der Challenge Tour verpasst und leer ausgeht.

Generell kann sich Niklas aber durchwegs zufrieden mit dem Abschneiden beim South African Swing zeigen, denn bei den drei Turnieren zuvor cuttete er jedesmal souverän ins Wochenende und steigerte sich dabei von Woche zu Woche, womit er auch bereits sehr früh einige Punkte aufs Road to Mallorca Konto buchen konnte. Die Challenge Tour legt nun eine kleine Spielpause ein, ehe es am 23. März in Indien wieder weitergeht.

Leaderboard Nelson Mandela Bay Championship