Nichts anbrennen lassen

HERO INDIAN OPEN – 2. RUNDE: Lukas Nemecz lässt im anspruchsvollen DLF G & CC von Neu Delhi am Freitag in Sachen Cut rein gar nichts anbrennen und zieht nach einer 73 (+1) in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen ins Wochenende ein.

Lukas Nemecz zeigte am Donnerstag im enorm anspruchsvollen DLF G & CC eine über weite Strecken sehr ansprechende Leistung und belohnte sich dafür mit einer 71 (-1), die ihn nur um einen Schlag hinter den Top 10 einreihte. Am Freitag hat der Steirer nun sogar den kleinen Bonus einer frühen Startzeit, was sich am Weg zu einer weiteren roten Runde womöglich als unterstützend heraussstellen könnte.

Anders als am Vortag findet Lukas nicht wirklich gewinnbringend in den Tag, wenngleich er ein anfängliches Bogey auf der 10 mit einem roten Eintrag auf der 14 noch egalisieren kann. Kurz vor dem Turn erwischt es den 33-jährigen dann jedoch mit zwei weiteren Bogeys auf der 17 und dem Par 5 wieder recht unangenehm.

Immerhin bremst er die Negativspirale mit seinem zweiten Birdie des Tages auf der 1 rasch wieder ab. Anknüpfen kann er an das Erfolgserlebnis jedoch danach nicht und da sich nach einer kleinen Parserie auf der 6 schließlich der nächste Schlagverlust breit macht, rutscht er im Klassement wieder zurück.

Lukas lässt sich aber nicht aus der Ruhe bringen, zieht seinen Gameplan weiter durch und belohnt sich schlussendlich zum Abschluss auf der 9 noch mit einem roten Eintrag. Mit der 73 (+1) kann er zwar nicht ganz an die sehenswerte Auftaktrunde anknüpfen, cuttet aber als 24. im vorderen Mittelfeld souverän ins Wochenende und hat die Spitzenränge durchaus noch in Reichweite.

“Es ist eine zufriedene Halbzeitbilanz. Klar ist Yannik Paul an der Spitze bei 10 unter Par schon ziemlich weit weg, aber die Topränge sind nur knapp vor mir. Der Platz ist unglaublich schwer zu spielen und es sind noch zwei Tage, da kann noch einiges passieren”, rechnet er sich am Wochenende durchaus noch einiges aus.

“Ich mag solche Plätze und es ist auch sicher ein Vorteil, dass ich die letzten beiden Wochen pausiert habe, denn ich kann komplett schmerzfrei spielen hier. Das Driven funktioniert auch wieder richtig gut. Ich hab mir am Dienstag noch einen neuen Driverkopf von Titleist geholt und das hat sich definitiv ausgezahlt. Jetzt heißt es noch den Putter auf Temperatur zu bekommen.”

Leaderboard Hero Indian Open

>> SKY überträgt Live und in HD von den Honda Classic.