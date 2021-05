Mit Birdies geglänzt

RANGE SERVANT CHALLENGE – FINAL: Timon Baltl glänzt bei seinem ersten Challenger mit starker Birdiequote und kann so am Weg zu Rang 23 im Hinton GC selbst teils wilde Fehler recht gut verkraften.

Nach drei Leerläufen von Martin Wiegele und Lukas Lipold in Südafrika und dem verpassten Cut von Lukas Nemecz und Alexander Kopp in Malmö ist es Timon Baltl in Südschweden nun vorbehalten das erste Challenge Tour Preisgeld der Saison 2021 einzusacken. Nach Runden von 66 (-6) und 71 (-1) Schlägen geht der junge Steirer sogar in richtig guter Ausgangslage ins Wochenende.

Das gewinnbringende Gefühl verliert der 26-jährige aber sichtlich von Freitag auf Samstag total, denn am Moving Day will so gut wie gar nichts mehr in seine Richtung laufen. Zunächst geht sich zum ersten Mal weder auf der 1 noch auf der 2 ein Birdie aus und mit gleich vier Bogeys noch auf den Frontnine ist er im Klassement danach regelrecht im freien Fall unterwegs.

Auf den Backnine findet er dann aber auch die ersten Birdies und arbeitet sich so wieder etwas in Richtung Norden des Klassements. Nach insgesamt fünf Bogeys und drei Schlaggewinnen geht sich am Ende jedoch nur die 74 (+2) aus, was ihn nur aus dem Mittelfeld in den letzten Spieltag starten lässt.

Stark gekontert

Den Finaltag beginnt er dann mit einem schnellen Birdie auf der 11 gut, tritt sich danach allerdings neben einem Bogey sogar einen Schneemann am Par 5 der 14 ein, weshalb er im Klassement deutlich zurückrutscht. Immerhin steuert er noch auf den Backnine mit zwei weiteren roten Einträgen gegen und kann so den Schaden halbwegs begrenzen.

Nach dem Turn gelingt dann sogar der scoretechnische Ausgleich, den er jedoch kurzfristig auch wieder aus der Hand gibt. Der Fehler auf der 2 soll schließlich jedoch sein letzter im Turnier bleiben und da er bis zum Schluss noch vier weitere rote Einträge aufsammelt und so noch die 69 (-3) unterschreiben kann, geht sich beim Challenge Tour Saisondebüt gleich als 23. eine durchaus gelungene Endplatzierung aus.

Generell weiß Timon vor allem mit sehenswerter Birdiequote zu glänzen, denn er verewigt auf seinen ersten 72 Challenge Tour Löchern des Jahres starke 21 Birdies und sogar ein Eagle. Einzig die zu hohe Fehlerquote verhindert ein noch besseres Resultat. Craig Howie (SCO) schnappt sich bei gesamt 22 unter Par überlegen den Sieg.

Leaderboard Range Servant Challenge