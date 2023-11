Richtigen Weg eingeschlagen

Niklas Regner notiert am Sonntag am Lakes Course des Infinitum Golf Resorts eine 68 (-4) und bringt sich damit bei der Final Stage der diesjährigen DP World Tour Tourschool voll auf Cutkurs.

Niklas Regner ließ seinen Worten am Samstag Taten folgen, denn wie von ihm selbst erwartet kam er mit dem Lake Course des Infinitum Golf Resorts deutlich besser zurecht und kletterte mit einer 68 (-3) doch um etliche Ränge im Klassement weiter nach oben. Am Sonntag wartet nun zum zweiten Mal der Lakes Course auf den Liezener, wo er nun den Grundstein für das Überspringen der Cutmarke der Top 70 am Montag legen will.

Der Start kann sich auch durchaus sehen lassen, denn schon auf der 11, seiner zweiten gespielten Bahn, geht sich das erste Birdie aus. Nachlegen kann er vorerst jedoch nicht und muss schließlich auf der 15 sogar recht zeitnah den scoretechnischen Ausgleich einstecken. Immerhin lässt er sich vom Fehler nicht wirklich beeindrucken und holt sich am Par 5 der 18 noch vor dem Turn das Minus wieder zurück.

Das Birdie kurz vor dem Wechsel auf die Frontnine scheint den Steirer auch richtiggehend zu beflügeln, denn auf der 2 und der 3 legt er rasch weitere rote Einträge nach und zieht so erstmals spürbar am Leaderboard weiter in Richtung Norden. Zwar ebbt der Schwung danach wieder etwas ab, auf der 8 geht sich aber noch ein fünftes Erfolgserlebnis aus, womit er schließlich die 67 (-4) ins Ziel bringt und sich vor der für den Cut entscheidenden vierten Runde klar oberhalb der erwarteten gezogenen Linie einreiht.

