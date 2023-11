Start-Ziel Sieg

Max Homa feiert bei der Nedbank Challenge im Gary Player CC einen überzeugenden Start-Ziel Sieg, womit der US-Star seinen ersten internationalen Titel der Karriere einstreift.

Zum Auftakt wird in Sun City zwar doch einigermaßen überraschend gut gescored – Nicolai Hojgaard, Dan Bradbury, Vincent Norrman und US-Superstar Max Homa teilen sich nach 66er (-6) Runden die Führungsrolle – das kleine Starterfeld von 66 Mann liegt jedoch beim DP World Tour Event über weite Strecken noch sehr eng beisammen. Auch am Freitag zeigt sich Homa weiterhin richtig stark und packt auf die 66 (-6) vom Donnerstag eine 68 (-4) drauf, was ihn gemeinsam mit Matthieu Pavon (66) bei gesamt 10 unter Par als Co-Leader ins Wochenende abbiegen lässt.

Nach 39 fehlerlosen Löchern muss er dann zwar am Par 3 der 4 am Samstag sein erstes Bogey des Turniers verdauen, sofort steuert der Ryder Cupper aber gegen und holt sich nach dem Turn mit einem Eagle und einem weiteren Birdie noch drei Schlaggewinne ab, womit er den 60ern auch am Samstag weiterhin treu bleibt. Gesamt 13 unter Par reicht schließlich auch um als Führender mit einem Schlag Vorsprung auf Matthieu Pavon (70) in den Sonntag abbiegen zu können.

Dort setzt der Spitzenreiter dann rasch den Blinker in Richtung Birdiespur, wie zwei schnelle rote Einträge am Par 5 der 2 und der 3 beweisen. Zwar stellt ihm dann wie schon am Samstag das Par 3 der 4 ein Bein, den Fehler hobelt er mit zwei weiteren Birdies aber sofort weg und garniert die bärenstarken Frontnine sogar mit einem Eagle auf der 9. Auf den zweiten Neun geht er es dann zwar etwas ruhiger an, zwei Birdies stehen einem Bogey gegenüber, mit der knallroten 66 (-6) triumphiert Max Homa am Ende aber überlegen bei gesamt 19 unter Par und mit gleich vier schlägen Vorsprung auf Nicolai Hojgaard (DEN).

Obwohl gar nicht am Start, steht aufgrund des Ergebnisses Rory McIlroy (NIR) damit auch als neuer Race to Dubai Champion fest, da er, egal wie das Finalturnier in Dubai kommende Woche ausgeht, nicht mehr von der Spitze verdrängt werden kann.

Leaderboard Nedbank Challenge

