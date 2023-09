Ungewollt Freizeit

OPEN DE PORTUGAL – 2. RUNDE: Niklas Regner findet am Freitag im Royal Óbidos Spa & Golf Resort überhaupt keinen Rhythmus und hat nach einer 77 (+5) am Wochenende bereits ungewollt Freizeit.

Niklas Regner hofft auf einen heißen Golfherbst, den er an der portugiesischen Atlantikküste einläutet. Immerhin erspart sich der Liezener die Stage 1 der Tourschool und kann weiterhin auf der Challenge Tour mit seinem heuer bereits 24. Einsatz daran basteln, sich von Position 87 auf der Road to Mallorca eine bessere Position zu erspielen. Beim 250.000 Dollar Challenger von Royal Óbidos nördlich von Lissabon ist der Steirer Österreichs einziger Vertreter.

Mit einem Triplebogey könnte der Start aus Niklas‘ Sicht im Feld kaum zäher verlaufen. Immerhin steckt er das wilde Auftaktloch perfekt weg, holt sich auf den Par 5 Löchern der 2 und der 5 auch die ersten Birdies ab und gleicht sein Score schließlich mit weiterem Erfolgserlebnise am Par 3 der 8 noch vor dem Turn sogar wieder aus. Am Par 4 der 10 setzt er dann mit einem Eagle sogar ein besonderes Highlight und drückt sein Score so sogar deutlich unter Par. In Folge reißt der Schwung zwar wieder etwas ab, was sich am Par 3 der 15 auch noch in einem Fehler niederschlägt, mit der 71 (-1) bringt er sich aber trotz des total verpatzten Starts immerhin auf Cutkurs.

Wie schon am ersten Spieltag beginnt auch Runde Nummer 2 mit einer richtig hohen Nummer, denn am Par 5 der 11 bastelt der 24-jährige sogar einen Schneemann und rutscht so nahezu von Beginn an unangenehm zurück. Zwar holt er sich sofort auch das erste Birdie auf der 12 ab, danach enden die Parallelen zum Vortag jedoch, wie ein weiterer dicker Patzer in Form eines Doppelbogeys am Par 3 der 15 unangenehm untermauert. Auch die vordere Platzhälfte entpuppt sich als wenig gewinnbringend und mit einer 77 (+5) scheitert er schlussendlich deutlich am Cut.

Manuel Elvira (ESP) startet bei gesamt 12 unter Par als Leader in den Moving Day.

