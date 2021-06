Ziel erreicht

CHALLENGE DE ESPANA – FINAL: Niklas Regner erreicht im Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti Petri dank einer 69er Finalrunde das selbstgesteckte Ziel einer Top 10 Platzierung und sichert sich damit auch kommende Woche in Frankreich einen Startplatz.

Niklas Regner präsentierte sich an den ersten drei Spieltagen ungemein stark, denn der Neo-Pro konnte auf bislang drei Runden bereits satte 14 Birdies notieren und musste lediglich ein einziges Bogey einstecken. Derart stark hat er vor den letzten 18 Löchern bei nur drei Schlägen Rückstand auf das Führungsduo auch die Spitze noch in Reichweite und könnte so bei seinem erst zweiten Challenger als Professional womöglich gleich sogar für die ganz große Überraschung sorgen.

Er macht dann auch gleich zu Beginn mit einem Birdiedoppelpack klar wohin die Reise am Freitag noch gehen soll. Allerdings entwickelt sich die 3 dann alles andere als prickelnd und radiert ihm mit einem Doppelbogey sogar gleich beide Birdies wieder aus. Niklas zeigt sich aber unbeeindruckt, zieht seinen Gameplan weiterhin durch und krallt sich auf der 5 und der 8 die nächsten roten Einträge, womit er nach wie vor im erweiterten Kreis der Titelanwärter mitmischt.

Das Par 5 der 11 wirft zwar zum vierten Mal in dieser Woche kein Birdie ab, dafür aber kann er mit der 13 der letzten langen Bahn der Runde noch einen Schlaggewinn entlocken und bleibt so eisern auf dem eingeschlagenen Top 10 Kurs. Diesen verteidigt er dann mit soliden Pars auch bis zum Schluss und darf sich schließlich mit der 69 (-3) über einen absolut starken 9. Platz freuen, der ihm auch kommende Woche einen Startplatz in Frankreich sichert.

Willkommene Verstärkung

Der 22-jährige Steirer stellt für Golf-Österreich auf der Challenge Tour eine mehr als willkommene Verstärkung dar, denn seit Martin Wiegeles Sieg in Belgien im Jahr 2017 hat die Alpenrepublik auf Europas zweithöchster Spielklasse nicht wirklich viel Grund zu feiern. Auch heuer wollte bei den rot-weiß-roten Vertretern noch nicht allzu viel zusammenlaufen, wenngleich Lukas Nemecz immer besser in Schwung kommt.

Mit dem 9. Platz von Niklas Regner darf sich Österreich nun aber immerhin wieder über ein Top 10 Ergebnis freuen – das erste seit November 2020, wo Lukas Nemecz an selber Wirkungsstätte ebenfalls 9. wurde. Niklas macht damit auch bereits einen wichtigen Schritt in Richtung Challenge Tour Tourcard für 2022 und wird alles daran setzen kommende Woche in Frankreich die Euphorie am Kochen zu halten.

“Mein Ziel hab ich erreicht, eigentlich kann man sagen ‘on point’ als 9. Damit kann ich auch kommende Woche in Frankreich aufteen. Für mich geht’s morgen jetzt mal heim und am Montag dann von Wien nach Paris weiter. Ich bin mit der Leistung sehr zufrieden, auch mit Paul (Kamml Anm.) am Bag war es super und hat sehr gut funktioniert. Ich geh jetzt klarerweise mit einem guten Gefühl an die kommenden Aufgaben heran”, rekapituliert Niklas Regner und freut sich sichtlich schon auf den nächsten Challenger kommende Woche.

Santiago Tarrio (ESP) sichert sich mit einer 66er (-6) Finalrunde und bei gesamt 20 unter Par den Sieg.

Leaderboard Challenge de Espana