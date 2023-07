Quali verpasst

THE OPEN CHAMPIONSHIP QUALIFICATION – Lukas Nemecz verpasst trotz recht ansprechender Leistung die Qualifikation für die anstehenden Open Championship doch recht klar.

Lukas Nemecz versucht sich in einer beinharten 36 Loch-Qualifikation für die 151. Open, in einem Feld, das mit jedem Erstligaturnier mithalten könnte. Der Steirer muss am Linkskurs von West Lancashire nahe Liverpool ran, einem von vier Kursen, auf dem jeweils unter 72 Spielern nur 4 bis 5 Tickets vergeben werden. Neben Stars von der PGA Tour wie Matt Wallace, Matt Kuchar, dem von der PGA Championship bekannten Überraschungsmann Michael Block oder Aaron Wise, sind sich auch viele LIV-Stars nicht zu gut, die Mühen einer Major-Qualifikation auf sich zu nehmen. Ehemalige Major-Sieger wie Sergio Garcia oder Charles Schwartzel und Graeme McDowell sehen das sportlich, während sich andere wie Lee Westwood oder Ian Poulter bitter beschwerten und sich die unbezahlte Golfarbeit nicht mehr antun wollen.

Lukas Nemecz darf erst mit einer der letzten Startzeiten raus auf den Platz und muss zur Kenntnis nehmen, dass von den Kollegen tief gescort wird. Immerhin bringt sich der Steirer mit Birdies auf den ersten beiden Par 5 Löchern ebenfalls rasch in die roten Zahlen. Am 6. Grün versenkt er den nächsten Birdieputt, muss allerdings im ersten Drittel auch schon das erste Bogey hinnehmen. Noch vor dem Turn findet Luki ein weiteres Birdie und ist somit nach dem ersten Viertel der Distanz bei -3 gut auf Kurs. Auf den Back 9 verliert er mit dem Bogey ausgerechnet auf einem Par 5 wieder den Anschluss. Mit zwei weiteren Schlaggewinnen im Finish schreibt Nemecz mit 3 unter Par an und schwingt sich am Nachmittag mit zwei Schlägen Rückstand auf ein Open-Ticket auf die zweiten 18 Löcher.

Nemecz muss am Nachmittag etwas mehr Risiko nehmen und das geht gleich am Eröffnungsloch, der 10, mit dem Bogey schief. Erst nach einem weiteren Schlagverlust geht es nach 6 gespielten Löchern mit dem ersten Birdie wieder in die richtige Richtung. Bis zum Turn dreht er zwar sein Score wieder in die roten Zahlen, dennoch wächst der Rückstand vor den letzten 9 auf bereits 5 Schläge auf ein Open-Ticket an. Das notwendige Birdie-Feuerwerk bleibt aber aus. Mit einer Par-Serie bringt Nemecz die 71 herein, die ihn jedoch nur auf insgesamt 4 unter Par bringt, satte 5 Schläge zu wenig um in der Qualifikation erfolgreich zu sein.

„Die Erfahrung hier war genial, großartiges Turnier gewesen, wo viele Majorsieger wie unter anderem Garcia mitgespielt haben und auch mit vielen Zuschauern“ bereut Nemecz die Mühen der Qualifikation nicht, „der Kurs war ein typischer Linkskurs vom Feinsten, hat unfassbar viel Spaß gemacht zu spielen, auch wenn ich es nicht geschafft habe. Ich bin sehr happy wie ich gespielt habe, gute Chancen auch gehabt und freue mich, wie sich das Spiel langsam entwickelt.“

