Vor und zurück

LA SELLA OPEN – 2. RUNDE: Christine Wolf zieht mit einer fehlerlosen Auftaktrunde bis in die erste Verfolgerposition nach vor, rutscht mit durchwachsener 2. Runde aber deutlich zurück. Emma Spitz cuttet im La Sella Golf sicher, Sarah Schober geht in dieser Woche leer aus.

Solide Leistungen, aber kein Topergebnis: mit dieser Bilanz reisten Emma Spitz, Sarah Schober und Christine Wolf vom Londoner Teambewerb zur La Sella Open weiter. Zwei Monate vor dem Solheim Cup auf der iberischen Halbinsel hofft Österreichs Damen-Trio beim 1 Millionen Dollar-Turnier in Andalusien zur Hochform aufzulaufen, bevor die absoluten Highlights auf europäischem Boden mit den beiden Damen-Majors anstehen.

Von Beginn an findet sich Chrissie Wolf in Spanien bestens zurecht, wie ein rasches Par 5 Birdie auf der 2 beweist. Schon zwei Löcher später legt sie am Par 3 dann schnell ein weiteres nach, muss nach sechs gespielten Bahnen aufgrund eines Gewitters jedoch vorerst wieder ihre Sachen packen. Nach rund 50 Minuten kann jedoch bereits wieder gespielt werden und mit soliden Pars findet sich die Tirolerin sofort wieder gut zurecht. Par um Par spult Österreichs Olympionikin ab, ehe sie ab dem Par 3 der 14 wieder einen Gang hochschaltet und sich gleich drei Birdies auf nur vier Löchern krallt, womit sie bis an die Spitze nach vorne stürmt und nach einer weiteren Gewitterpause schließlich die 67 (-5) unterschreibt.

„Ich bin natürlich sehr zufrieden mit der Runde. Ich hab nur zwei Grüns gemissed, das hilft natürlich schon sehr und bogeyfrei ist immer schön. Auf den Par 5 hab ich aber einiges liegengelassen, also da wäre definitiv noch mehr drinnen gewesen heute. Es ist komplett konträr zur Vorwoche hier. In London war es ziemlich feucht und unterkühlt, auch das Gras ist anders hier, aber ich mag die Hitze lieber“, so Chrissie, die schlussendlich nur Sara Kjellker (SWE) mit deren 64 (-8) den Vortritt lassen muss.

Nach einem ganzen Tag Pause findet sie am Samstag mit einem frühen Par 5 Birdie auf der 12 erneut gut in die Runde, tritt sich schließlich aber am Par 3 der 14 auch den ersten Fehler im Turnier ein und rutscht auf der 16 in Form eines Doppelbogey sogar recht heftig aus. Erst ein Birdie am Par 5 der 18 hält sie dann noch in den Top 10. Das ändert sich dann jedoch auf den Frontine drastisch, denn die Tirolerin findet kein weiteres Birdie mehr, muss jedoch gleich drei zustätzliche Bogeys einstecken und rutscht so mit der 76 (+4) deutlich bis ins Mittelfeld auf Rang 32 zurück.

Sicher gecuttet

Emma Spitz ist als einzige der drei Österreicherinnen am Donnerstag erst mit später Tee Time unterwegs und muss sich aufgrund der beiden Gewitterunterbrechungen noch zusätzlich in Geduld üben. Der Start gelingt dann auf den ersten Bahnen zwar sehr souverän, mit Bogeys auf der 13 und der 15 rutscht sie dann jedoch unangenehm ab und muss nach nur sechs Löchern wegen eines weiteren Gewitters schon wieder ihre Sachen packen. Erst am Freitag kann sie ihre Runde dann fortsetzen, findet mit Pars zunächst souverän wieder ins Spiel und gleicht dank zweier Birdies auf den Frontnine ihr Score wieder aus. Auf ein spätes Bogey auf der 8 kann sie dann jedoch keine Antwort mehr geben, die 73 (+1) reicht aber immerhin um sich als 54. auf Cutkurs zu bringen.

Nach souveränen ersten Löchern lässt sie sich die Birdiechance auf der 3 dann nicht entgehen und verschafft sich so früh etwas Luft zur gezogenen Linie. Auch in Folge zeigt sie sehr souveränes Golf und lässt mit Pars nichts weiter anbrennen. Kurz vor dem Turn geht sich dann am Par 5 der 9 das nächste Erfolgserlebnis aus, womit sie bereits bis ins Mittelfeld zieht. Auf der 10 legt sie dann gleich noch weiter nach, ehe der Schwung total abreißt, was sich in gleich drei Bogeys auf nur vier Löchern bemerkbar macht. Am Ende steht sie sogar nur mit der 72 (Par) wieder beim Recording, stemmt damit aber zumindest als 51. sicher den Cut.

Leer ausgegangen

Nach souveränem Beginn holt sich Sarah Schober in den Morgenstunden am Par 3 der 14 einen ersten Schlaggewinn ab, verspielt das Birdie jedoch kurz danach auf der 16 auch wieder und muss aufgrund des Gewitters nach acht gespielten Löchern zurück ins Clubhaus. Bei der Fortsetzung tritt sie sich dann auf der 1 rasch einen weiteren Schlagverlust ein. Zwar stopft sie bereits auf der 3 auch zum nächsten Birdie, danach jedoch reißt der Schwung aber doch ziemlich ab, was sich in einem Bogeydoppelpack unangenehm bemerkbar macht. Da sich dann zum Abschluss auch am Par 5 der 9 nur ein Bogey ausgeht, muss sie sich zum Auftakt sogar mit der 75 (+3) und Rang 80 anfreunden.

Gleich am Par 5 der 2 und dem darauffolgenden Par krallt sie sich am Samstag dann die ersten Birdies, torpediert sich die Aufholjagd danach jedoch mit einem Doppelbogey am Par 3 der 4 und schlittert in Folge sogar in den Plusbereich ab. Da sie kurz vor dem Turn auf der 9 jedoch sogar zum Eagle locht, nähert sie sich der Cutmarke doch wieder spürbar an. Ein Schneemann auf der 10 beendet dann jedoch die Cut-Träume abrupt und mit der 76 (+4) geht sich diesmal kein Preisgeld aus. Sara Kjellker startet bei gesamt 10 unter Par als Führende in den Sonntag.

Leaderboard La Sella Open