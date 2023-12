Brier Mittelmaß im Vietnam

Markus Brier kann dem Mittelfeld bei den Vinpearl DIC Legends im Vinpearl Golf Nha Trang von Vietnam am Finaltag nicht mehr den Rücken kehren und kommt so vor dem großen Tourfinale auf Mauritius auch in der Jahreswertung nicht wirklich vom Fleck.

Markus Brier ist mit dabei, wenn die Legends Tour neuen Golfboden in Vietnam betritt. Im touristischen Küstenjuwel von Nha Trang matchen sich Europas Ü50-Legenden beim letzten regulären Saisonevent der Legends Tour vor der Tour Championship auf Mauritius. James Kingston, Michael Campbell oder Stephen Dodd sind die Zugpferde beim Dreitagesturnier. Für den 55-jährigen Wiener, der aktuell nur auf Position 27 im Ranking geführt, stehen somit entscheidende Wochen an.

Von Beginn an hat der einzige Österreicher im Feld jedoch alle Hände voll zu tun und stolpert mit einem Bogeyhattrick mehr schlecht als recht ins Turnier. Gerade als es den Anschein hat, als könne er sein Spiel stabilisieren, macht es sich der nächste Fehler auf der Scorecard bequem, den er aber immerhin mit dem ersten Birdie prompt ausbessern kann. Auf den Frontnine gehen die Probleme jedoch munter weiter und mit weiteren Bogeys rutscht er immer tiefer ins Niemandsland des Klassements ab. Am Ende leuchtet nur die 76 (+5) auf, womit er sich nur auf Rang 42 einreiht.

Nur am Freitag im roten Bereich

Auch am zweiten Spieltag hat „Maudi“ wieder früh mit Problemen zu kämpfen, arbeitet sich nach einem Doppelbogey auf der 2 aber immerhin mit Birdies rasch wieder auf Level Par zurück. Sofort allerdings macht es sich die nächste Doublette bequem, weshalb er am Ende trotz vier roter Einträge nur bei Even Par auf die Backnine abbiegt. Der zweite Birdiedoppelpack stabilisiert sein Spiel dann aber sichtlich, denn auf den zweiten Neun präsentiert er sich durchwegs sicher und bringt nach zwei weiteren Schlaggewinnen bei nur noch einem Fehler am Ende immerhin die 70 (-1) über die Ziellinie, womit er sich im Gegensatz zum Donnerstag um gleich sechs Schläge steigert und so auch im Klassement zumindest bis ins Mittelfeld auf Rang 26 nach vorne zieht.

Erstmals übersteht Markus Brier am Finaltag die ersten Bahnen der Frontnine unbeschadet und schnappt sich schließlich zum dritten Mal in dieser Woche am Par 5 der 5 ein Birdie. Erst kurz vor dem Turn schleicht sich dann wieder der Fehlerteufel ein und lässt ihn nach zwei Bogeys die letzten neun Löcher nur bei 1 über Par in Angriff nehmen. Zwar rückt er sein Score schon auf der 10 wieder zurecht, auf zwei weitere Fehler hat er aber keine Antwort mehr und kommt so nur mit der 73 (+2) ins Ziel, was ihn als 24. im Mittelfeld festhält. Damit kommt er auch in der Jahreswertung vor dem Tourfinale auf Mauritius kommende Woche nicht wirklich vorwärts.

Adilson Da Silva (BRA) holt sich nach einer 68er (-3) Finalrunde und bei gesamt 10 unter Par den Titel.

Leaderboard Vietnam Legends