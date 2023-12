Schwab birdielos am Moving Day

Matthias Schwab findet nach dem verpatzten Freitag bei den South African Open auch am Moving Day keinen brauchbaren Rhyhtmus mehr und rutscht in den Blair Atholl Golf & Equestrian Estate mit einer birdielosen 76 (+4) fast bis ans Ende des Klassements zurück.

Matthias Schwab hat auch in Südafrika wieder mit der Konstanz zu kämpfen, denn nach einer starken 68er (-4) Auftaktrunde, die ihn sogar in den Top 10 einreihte, schlitterte der Rohrmooser am Freitag in eine 76 (+4) und zitterte sich am Ende sogar gerade noch ins Wochenende. Am Moving Day muss der 29-jährige nun den Schalter wieder umlegen, denn bei dem noch recht dichgedrängten Leaderboard könnte es mit einer knallroten Runde bei seinem ersten DP World Tour Event der Saison durchaus weit nach vorne gehen.

Von Beginn an hat er jedoch Schwierigkeiten genau dies in die Tat umzusetzen, denn erneut verpufft das Par 5 der 1 ungenützt und mit weiteren Pars danach tritt er in der frühen Phase der dritten Runde auf der Stelle. Nachdem er sich dann auf der zweiten langen Bahn sogar ein Bogey einfängt, steckt er endgültig im Keller des Klassements fest. Ein Par 3 Bogey auf der 8 prolongiert die Probleme des Steirers dann regelrecht.

Putter weiterhin eiskalt

Im südafrikanischen Sommer taut der Putter auch auf den Backnine nicht auf, denn nachdem ihm das Gerät fürs Kurgemähte schon am Freitag 34 mal ansetzen ließ, setzt der 14. Schläger im Bag auch am Samstag wieder Eiskristalle an, wie eine weitere birdielose Performance unangenehm beweist. Da sich dann noch dazu auf der 14 und der 16 die nächsten Fehler einschleichen, muss er sogar aufpassen nicht am Ende die rote Laterne in Händen zu halten.

Nachdem sich dann zum Abschluss auch auf der 18 kein roter Eintrag mehr ausgeht, muss er sich mit einer birdielosen 76 (+4) abfinden, die ihn bis auf den 69. und vorletzten Platz zurückwirft, womit das erhoffte Topergebnis zum Saisonstart bereits vor der Finalrunde klar außer Reichweite liegt.

