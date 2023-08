Cut-Pflicht erfüllt

ST. ANDREWS BAY CHAMPIONSHIP – 2. RUNDE: Bernd Wiesberger absolviert zwar im Fairmont St. Andrews souverän die Cut-Pflicht, mit zwei 70er (-2) Runden kann er dem 1,5 Millionen Event jedoch nocht nicht seinen Stempel aufdrücken.

Bernd Wiesberger hatte zum Auftakt beim 1,5 Millionen Event in Schottland zwar einige Mühe richtig ins Spiel zu finden und musste sogar ein frühes Doppelbogey einstecken, mit souveränen Bahnen danach arbeitete sich der einzige Österreicher im Feld aber noch zu einer 70 (-2) und reihte sich als 34. im Mittelfeld ein. Bei nur vier Schlägen Rückstand auf die Führung ist für den Burgenländer wohl ab 13:00 MEZ noch klar alles möglich.

Anders als am Vortag findet er sich diesmal von Beginn an mit Pars souverän zurecht. Zwar geht sich am Par 5 der 3 das erhoffte Birdie noch nicht aus, dieses holt er jedoch dafür auf der 4 postwendend nach. Auf den Geschmack gekommen geht sich schließlich auf der zweiten langen Bahn dann gleich das nächste Birdie aus und da er am Par 3 der 8 rasch weiter nachlegt, hat er sogar die Top 10 bereits im Blickfeld.

Nach dem Turn schläft sein Spiel jedoch total ein, denn weiteres Birdie will sich keines mehr ausgehen und da er sich am abschließenden Par 5 sogar noch ein Bogey eintritt, cuttet er am Ende zwar mit der bereits zweiten 70 (-2) als etwa 37. sehr sicher, die Spitzenplätze sind jedoch bereits ein gutes Stück weit entfernt. Das sich am Ende noch keine Runde in den 60ern ausgehen will, liegt vor allem auf den Backnine an einem weiterhin unterkühlten Putter, denn bei 14 getroffenen Grüns benötigte er wie schon am ersten Spieltag erneut 31 Putts.

Leaderboard St. Andrews Bay Championship