WINSTONGOLF SENIOR OPEN – FINAL: Markus Brier rutscht im WINSTONgolf am Finaltag mit einer 73 (+1) noch etwas zurück und muss vor den anstehenden Senior Open in Gleneagles die Links-Stellschrauben noch etwas nachjustieren.

Markus Brier und Gordon Manson sind in Norddeutschland mit dabei, wenn sich die Golflegenden beim Linksgolf für die Senior Open einschwingen. Zum 10-Jahres Jubiläum der WinstonGolf Open stellt sich auch Bernhard Langer als Gratulant ein.

Gordon Manson hat einige Mühe nach der langen Turnierpause einen echten Rhythmus zu finden, was sich in drei Bogeys manifestiert. Erst kurz vor dem Turn geht sich am Par 5 der 9 dann auch das erste Birdie aus. Das Birdie bringt ihn auch sichtlich in den gesuchten Rhythmus, denn gleich auf der 10 geht sich das nächste Erfolgserlebnis aus und da er danach fehlerlos bleibt und auf der 16 noch einen weiteren Schlag gut machen kann, arbeitet er sich sogar noch zur 72 (Par).

Markus Brier findet zwar auf der 12 ein recht frühes Birdie, kann daran aber nicht anknüpfen und kommt nach einem Doppelbogey auf der 16 sogar nur im Plusbereich auf den Frontnine an. Dort verschärfen sich die Probleme dann mit einem weiteren Bogey auf der 1 sogar noch. Immerhin stabilisiert er sein Spiel danach und findet am Par 3 der 7 auch das zweite Birdie. Da er sich aber just am abschließenden Par 5 der 9 noch einen Fehler eintritt, steht er zum Auftakt sogar nur mit der 74 (+2) beim Recording.

Andere Richtungen eingeschlagen

Markus Brier bastelt am Samstag nach zwei anfänglichen Pars richtig farbenfrohe Frontnine zusammen, denn mit einem Birdiedoppelpack geht es zunächst deutlich nach vor, ehe ihn ein Bogey danach etwas abbremst. Sofort gibt der 53-jährige aber wieder Gas und bringt den nächsten roten Doppelschlag zu Papier, ehe ein weiteres Bogey die farbenfrohe Performance vorerst beendet. Auf den zweiten Neun kehrt dann erstmals richtig Ruhe ein, bis ihn ein Bogey auf der 16 noch einmal so richtig aufweckt, denn mit einem abschließenden weiteren Birdiedoppelpack geht sich sogar die 69 (-3) aus, womit er sogar die Top 10 knackt.

Gordon Manson hat wie schon am Vortag auch diesmal wieder zunächst mit Schwierigkeiten zu kämpfen, wie drei Bogeys bei nur einem Birdie auf den Backnine zeigen. Danach allerdings enden zum Leidwesen des gebürtigen Schotten die Parallelen zum ersten Spieltag, denn statt Birdies wandern auf der 2 ein Doppelbogey und auf der 4 ein weiteres Bogey auf die Scorecard. Erst die 7 erweist sich noch einmal als gewinnbringend, allerdings egalisiert er das Par 3 Birdie mit dem nächsten Fehler auch prompt wieder und steht so am Ende nur mit der 77 (+5) wieder im Clubhaus, was ihn deutlich zurück reicht.

Späte Birdies

Den gewinnbringenden Schwung vom Vortag hat Markus Brier über Nacht sichtlich gänzlich verloren, denn die gesamte erste Platzhälfte über läuft er vergeblich einem Birdie hinterher, muss jedoch bereits zwei Bogeys einstecken und rutscht so doch spürbar zurück. Auch danach läuft noch nicht viel zusammen, wie zwei weitere Fehler auf der 11 und der 12 zeigen, womit “Maudi” sogar einigermaßen im freien Fall im Klassement unterwegs ist. Erst danach stellt sich endlich ein gewinnbringender Schwung ein, der ihm noch drei Birdies ermöglicht, womit sich am Ende zumindest noch die 73 (+1) und ein 23. Rang ausgeht. Trotz des zähen Finaltages sollte das Selbstvertrauen aufgrund der späten Birdies vor den anstehenden Senior Open in Gleneagles aber durchaus stimmen.

Am Sonntag zeigt Gordon Manson seine bislang sichersten neun Bahnen, denn die gesamten Backnine über bleibt er fehlerlos und kommt dank eines Par 5 Birdies auf der 17 im leicht geröteten Bereich zum letzten Mal auf den vorderen neun Löchern an. Dort wird es dann aber doch noch etwas farbenfroher, jedoch eingermaßen zum Leidwesen des Wahlkärntners, denn mit drei Bogeys bei nur noch einem weiteren roten Eintrag muss er zum Abschluss mit der 73 (+1) leben und kann so als 41. dem hinteren Drittel nicht mehr entfliehen.

Richard Green (AUS) setzt sich am 5. Extraloch gegen Phillip Archer (ENG) durch und gewinnt bei gesamt 8 unter Par.

