Schritt gehalten

ST. ANDREWS BAY CHAMPIONSHIP – 3. RUNDE: Bernd Wiesberger kann mit den enorm tiefen Scores in Fairmont St. Andrews durchaus Schritt halten und wahrt mit einer 66 (-6) die Chance auf ein Topergebnis.

Bernd Wiesberger ließ bei seinem ersten Turnier um Weltranglistenpunkte seit Monaten mit zwei 70er (-2) Runden zwar keinerlei Diskussionen um den Cut aufkommen, mit den Spitzenrängen er so als 39. jedoch noch nichts zu tun. Da ihm in der Weltrangliste beim 1,5 Millionen Event wohl lediglich ein Top 3 Ergebnis wirklich irgendwie weiterhelfen würde, sollte der Burgenländer am Wochenende wohl ein paar Gänge raufschalten um sich in die richtige Leaderboardregion orientieren zu können.

Dies setzt er auch gleich zu Beginn perfekt in die Tat um, denn schon die 1 lässt das erste Birdie springen. Zwar verpuffen danach beide Par 5 Löcher der Frontnine ungenützt, am kurzen Par 4 der 7 holt er sich aber das nächste Birdie ab und da sich auch am Par 3 danach und auf der 9 weitere rote Einträge ausgehen, arbeitet er sich bereits bis an die Top 10 heran. Auf der 10 schleicht sich dann zwar der erste Fehler ein, mit gleich zwei darauffolgenden Birdies gleicht er diesen aber postwendend wieder mehr als aus.

Auch danach lässt er den Fuß am Gas und hat nach dem bereits siebten Birdie des Tages auf der 15 die Besten 10 schön vor sich aufgereiht. Schlussendlich marschiert er mit der 66 (-6) ins Ziel und hat so als 17. ein mögliches Spitzenergebnis klar in Reichweite. Aufgrund generell richtig tiefer Scores, kommt er den Top 3 jedoch nur minimal auf fünf Schläge näher. Vor allem auf die Eisen konnte sich der Burgenländer am Samstag verlassen, denn mit gleich 16 getroffenen Grüns hatte er nur selten wirklich Stress.

Turk Pettit (USA) startet bei gesamt 17 unter Par als Leader in den Sonntag.

