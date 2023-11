Zumindest im Mittelfeld

Markus Brier beendet das Farmfoods European Senior Masters mit einer 71 (-2) am South Course des La Manga Resorts zumindest noch im soliden Mittelfeld.

Markus Brier hat sich in Italien mit der starken Schlussrunde das nötige Selbstvertrauen geholt um optimistisch in das European Senior Masters zu starten. Kollege Peter Baker organisiert das Legends Turnier im La Manga Golf Resort bei Cartagena, zugleich das letzte Legends Tour Turnier des Jahres auf europäischem Boden. Österreichs Beitrag im Kreis von Europas Golflegenden hat als aktuell 32. der Jahreswertung noch einigen Aufholbedarf vor den letzten drei Events.

Mit einem Birdie beginnt das Turnier für Brier zwar nach Maß, nachdem er sich auf beiden Par 3 Löchern der Frontnine jedoch Bogeys einfängt, rutscht er recht früh in den Plusbereich ab. Am Par 5 der 6 kämpft er sich dann wieder auf Level Par zurück, streut auf der 8 aber den nächsten Fehler ein und kommt so nur bei +1 auf den Backnine an. Auf den hinteren Neun wird es dann so richtig ungemütlich, denn neben nur noch einem weiteren Birdie schleichen sich neben einem vierten Bogey auch zwei Doubletten ein. Mit den wilden Fehlern geht sich so schlussendlich sogar nur eine 78 (+5) aus, die lediglich Rang 52 zulässt.

Zweimal im roten Bereich

Die zweite Umrundung beginnt für den einzigen Österreicher im Feld auf den Backnine eigentlich recht gut, geht sich nach drei anfänglichen Pars doch am Par 5 der 13 das erste Birdie aus. Erneut heißt es für „Maudi“ jedoch „Wie gewonnen, so zerronnen“, denn sofort schleicht sich auch der erste Fehler ein und da sich auch auf der 16 nur ein Bogey ausgeht, kommt er sogar nur bei 1 über Par auf den Frontnine an. Dort findet er dann erstmals den bislang etwas vermissten Rhythmus und pusht sich mit drei Birdies bei nur noch einem weiteren Schlagverlust zu einer 72 (-1), womit er bis auf Rang 34 im Klassement in Richtung Norden klettert.

Mit einem Bogey auf der 10 könnte der Finaltag aus Markus Briers Sicht kaum zäher beginnen, immerhin drückt er sein Tagesergebnis dank zweier Birdies am Par 5 der 13 und der 15 rasch in den Minusbereich, den er jedoch schon am Par 3 der 17 wieder verlässt. Da sich kurz vor dem Turn aber am Par 5 der 18 noch ein Erfolgserlebnis ausgeht, nimmt er die letzten neun Löcher unter Par in Angriff. Dort zeigt er dann seine bislang stabilste Hälfte der Woche, denn neben einem weiteren roten Eintrag am Par 5 der 6 bleibt er fehlerlos, bringt so mit der 71 (-2) seine beste Runde über die Distanz und beendet das Event so zumindest im soliden Mittelfeld. Für eine Verbesserung in der Jahreswertung hilft ihm der 30. Platz jedoch nicht wirklich weiter.

Patrick Sjöland (SWE) schnappt sich mit einer 68er (-5) Finalrunde und gesamt 14 unter Par den Sieg.

Leaderboard European Senior Masters