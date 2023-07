Zurückgehalten

SWISS SENIOR OPEN – FINAL: Markus Brier hält sich am Finaltag unfreiwillig zurück und macht mit einer 70er (Par) Schlussrunde im GC Bad Ragaz keine großen Sprünge mehr.

Markus Brier fand zwar am Samstag einen deutlich gewinnbringenderen Rhythmus als nach bei der 73eer (+3) Auftaktrunde und drehte sein Gesamtergebnis mit der 67 (-3) wieder auf Anfang, den Spitzenplätzen kam er damit jedoch nur bedingt näher. Dennoch hat der 55-jährige vom 40. Platz aus ein Topergebnis womöglich sogar noch in Reichweite, denn bei „nur“ fünf Schlägen Rückstand auf die Top 10 könnte er mit einer Traumrunde am Sonntag durchaus noch einen sehenswerten Satz im Klassement machen.

Der Start kann sich auch gleich sehen lassen, denn schon auf der 1 findet der erste Birdieputt den Weg ins Ziel. Zwar baut er sein Score schon am ersten Par 5 der Runde weiter aus, tritt sich jedoch postwendend auf der 5 auch den ersten Fehler ein und schlittert auf der 6 sogar in ein Doppelbogey. Immerhin setzt er zumindest auf der 7 einen Konter und arbeitet sich wieder auf Level Par zurück.

Richtig ins Rollen kommt er jedoch auch danach nicht mehr, wie ein weiterer Fehler zu Beginn der letzten neun Bahnen untermauert. Nachdem sich dann auch am Par 5 der 12 und der 13 noch Fehler einschleichen, ist es bereits wenige Löcher vor Ende des Turniers klar, dass es für den einzigen Österreicher im Feld keinen finalen Vorstoß mehr geben wird.

Zwar kämpft er sich mit einem Par 3 Birdie auf der 14 und einem Eagle am letzten Par 5 noch auf Even Par zurück, mehr als die 70 (Par) ist so jedoch nicht zu holen, was ihn aus der Schweiz als etwa 44. lediglich eine Platzierung im hinteren Drittel ermöglicht.

Leaderboard Swiss Senior Open