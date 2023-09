Ryder Cup – 10 Momente für die Ewigkeit

Der Ryder Cup ist zweifellos der aufregendste und prestigeträchtigste Event im Golfsport. Mit über 90 Jahren Geschichte und einer reichen Tradition hat dieses Turnier einige der denkwürdigsten Momente im Golf hervorgebracht. Hier sind die 10 unvergesslichen Momente des Ryder Cup.

1. Die Geburt des Ryder Cup (1927)

Die Geschichte des Ryder Cup begann im Jahr 1927, als Samuel Ryder, ein britischer Geschäftsmann und leidenschaftlicher Golfer, den ersten Ryder Cup ins Leben rief. Ryder war ein großer Unterstützer des Golfsports und wollte die Freundschaft zwischen Golfspielern aus Großbritannien und den USA stärken. Der erste Ryder Cup wurde im Worcester Country Club in Massachusetts ausgetragen und legte den Grundstein für eine der bedeutendsten Veranstaltungen im Golfsport.

2. Die erste große Siegesserie der USA (1935-1959)

Die Ryder Cup-Geschichte wurde in den frühen Jahren von den Vereinigten Staaten dominiert. Von 1935 bis 1959 gewann das US-Team 7 aufeinanderfolgende Ryder Cups. Diese Ära war geprägt von Spielern wie Ben Hogan und Sam Snead, die zu den Größen des Golfsports gehörten und den Erfolg der USA sicherstellten.

3. Die legendäre Partnerschaft von Jacklin und Ballesteros (1983)

Der Ryder Cup 1983, der erstmals in Europa stattfand, brachte eine der denkwürdigsten Partnerschaften im Golf hervor. Der Engländer Tony Jacklin und der Spanier Seve Ballesteros bildeten ein unschlagbares Duo. Sie führten das Team Europa zu einem historischen Sieg gegen die USA im PGA National Golf Club in Florida. Diese Partnerschaft zeigte die Magie des Ryder Cup und die Einheit, die er schaffen kann.

4. „War at the sea“ (1991)

Der Ryder Cup 1991, der im Kiawah Island Golf Resort in South Carolina stattfand, wird oft als der „war at the sea“ bezeichnet. Dieses Turnier war geprägt von intensiven Wettkämpfen und einer hitzigen Atmosphäre. Das US-Team gewann knapp, aber dieser Ryder Cup wird vor allem für seine Leidenschaft und Rivalität in Erinnerung bleiben.

5. Die „Schlacht von Brookline“ (1999)

Im Jahr 1999 kam es zu einer der umstrittensten und denkwürdigsten Veranstaltungen in der Geschichte des Ryder Cup. Das Team der Vereinigten Staaten, angeführt von Kapitän Ben Crenshaw, schaffte eine atemberaubende Aufholjagd am letzten Tag und gewann das Turnier. Die jubelnden Spieler auf dem 17. Loch und die emotionale Siegerehrung machten die „Schlacht von Brookline“ unvergesslich.

6. „The Miracle at Medinah“ (2012)

Der Ryder Cup 2012, der im Medinah Country Club in Illinois stattfand, wird als „Das Wunder von Medinah“ bezeichnet. Das Team Europa, unter der Leitung von Kapitän José María Olazábal, drehte einen scheinbar aussichtslosen Rückstand am letzten Tag um und gewann das Turnier gegen das Team der Vereinigten Staaten. Dieser Sieg zeigte den unbändigen Geist und die Fähigkeit zur Aufholjagd, die den Ryder Cup auszeichnen.

7. Die Heldentat von Justin Leonard (1999)

Während der „Schlacht von Brookline“ im Jahr 1999 erzielte Justin Leonard einen unvergesslichen Putt auf dem 17. Loch, der das Schicksal des Ryder Cups besiegelte. Der Jubel der amerikanischen Spieler und Fans, bevor das Match offiziell beendet war, sorgte für Kontroversen und zeigte die Leidenschaft und Spannung, die den Ryder Cup ausmachen.

8. Die Dominanz von Tiger Woods (1999-2018)

Tiger Woods gilt als einer der größten Golfer aller Zeiten, und seine Leistungen im Ryder Cup sind bemerkenswert. Von 1999 bis 2018 war er eine Schlüsselfigur im US-Team und führte sein Team oft zu Siegen. Seine Dominanz und sein Einfluss auf den Ryder Cup sind unbestreitbar und unvergesslich.

9. Der Sieg von Martin Kaymer (2012)

Der deutsche Golfer Martin Kaymer schrieb 2012 Ryder Cup-Geschichte, als er den entscheidenden Putt auf dem 18. Loch lochte und das Team Europa zum Sieg führte. Dieser Moment machte Kaymer zu einem nationalen Helden und zeigte, dass der Ryder Cup den Aufstieg von neuen Golfnationen fördern kann.

10. Die Begeisterung der Fans in Europa (2018)

Der Ryder Cup 2018, der im Le Golf National in Frankreich stattfand, wird für die leidenschaftliche Unterstützung der europäischen Fans in Erinnerung bleiben. Die Fans in Europa schufen eine elektrisierende Atmosphäre, die das Team Europa zu einem überzeugenden Sieg gegen die USA führte. Dieser Ryder Cup zeigte die Bedeutung der Fan-Unterstützung für den Wettbewerb.

Der Ryder Cup ist eine Veranstaltung, die den Geist des Golfsports verkörpert. Diese 10 unvergesslichen Momente sind nur ein kleiner Einblick in die reiche Geschichte und die denkwürdigen Ereignisse, die den Ryder Cup zu dem gemacht haben, was er heute ist: ein Höhepunkt im Golfsport, der Spieler und Fans auf der ganzen Welt gleichermaßen begeistert.