Anfang gemacht

AT&T BYRON NELSON – 1. RUNDE: Matthias Schwab kann sich im TPC Craig Ranch für sein über weite Strecken durchwegs gutes Spiel zwar nur eher selten mit Birdies belohnen, mit einer 69 (-2) bringt er sich aber immerhin auf Cutkurs.

Zuletzt vier verpasste Cuts in Folge – wenn man vom Teambewerb in New Orleans absieht – steigt der Druck auf Matthias Schwab im FedExCup, wo er aktuell am ungemütlichen 123. Rang geführt wird. Am Weekend hatte der Schladminger zumindest ausreichend Zeit sein Spiel wieder auf Hochglanz zu polieren um bei der Byron Nelson wieder Preisgeld zu verdienen. Den TPC Craig Ranch kennt er bereits aus dem Vorjahr, als er vier Tage arbeiten durfte und einen 59. Platz erreichte. Local Boy Scottie Scheffler (USA) ist der Topstar in McKinney, der einen historischen Dreifachsieg am selben Kurs von K.H. Lee (KOR) verhindern möchte.

Matthias Schwab ist zum Auftakt gleich mit früher Tee Time ausgestattet und findet mit ganz sicheren anfänglichen Pars absolut stressfrei in die Auftaktrunde. Auch danach lässt er nichts anbrennen, läuft nach verzogener Grünattacke am ersten Par 5 allerdings bei durchwegs recht guten Scores auch weiterhin noch dem ersten Birdie hinterher. Nach einer recht guten ausgelassenen Chance aus vier Metern auf der 6, muss er am Par 3 danach ordentlich Gefühl beweisen um nach verzogenem Teeshot noch ein weiteres Par auf die Scorecard kratzen zu können.

Birdiebann gebrochen

Kurz vor dem Turn kann er sich dann aber für das über weiteste Strecken starke Spiel belohnen, denn nach nur leicht zu kurzer Attacke holt er sich am Par 5 der 9 mit Chip und Putt den ersten roten Eintrag ab. Nach weiteren Pars muss er auf der 12 und der 13 wieder etwas zaubern, dank ganz starkem Chip und noch besserem Bunkerschlag behält er aber die weiße Weste weiterhin an. Am drivebaren Par 4 danach bremst sich der Abschlag zwar knapp vor dem Grün ein, erneut hat er im Kurzspiel aber den richtigen Touch und krallt sich am Ende das zweite Birdie.

Auf der 16 erwischt es den Steirer dann aber schließlich auch mit dem ersten Bogey, nachdem sich nach knapp verfehltem Grün das Up & Down zum Par nicht mehr ausgeht. Zwar steckt der Rohrmooser den Faux-pas gut weg und gibt sich mit starkem Eisen gleich danach vor zahlreichen Fans im stadionähnlichen Layout des Par 3 eine richtig gute Möglichkeit, bringt den Ball aus gut zwei Metern jedoch nicht im Loch unter.

Durch ein trickreiches Wasserhindernis vor dem Grün wählt er am abschließenden Par 5 dann die konservative Methode und zeigt, dass dies die absolut richtige Entscheidung war, denn mit einem starken Wedge knallt er den Ball bis auf einen Meter zur Fahne und nimmt so noch ein abschließendes Birdie mit, was ihn mit der 69 (-2) schlussendlich als 65. auf Cutkurs bringt.

„Nach längerer Zeit bin ich mit meinem Spiel wieder zufrieden. Vor allem die Abschläge waren am Donnerstag gut. Auch das Putten war okay, leider jedoch nicht wirklich von Glück begünstigt, da immer wieder Birdieputts knapp am Loch vorbei rollten“, so der Schladming-Pro zu seinen ersten 18 Löchern in McKinney. S.Y. Noh (KOR) drückt am Donnerstag gehörig aufs Tempo, denn mit einer 60 (-11) distanziert er die ersten Verfolger bereits um 3 Schläge.

