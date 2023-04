Chance in den Bayous

ZURICH CLASSIC – VORSCHAU: Matthias Schwab geht mit Spielparnter Vincent Norrman (SWE) im TPC Louisiana auf Birdiejagd und hofft beim Teambewerb in den Bayous bei New Orleans auf eine starke Woche, womit er sich in Sachen Tourcard etlicher Sorgen entledigen könnte.

So richtig rund läuft es bei Matthias Schwab in dieser Saison auch weiterhin nicht, denn das Top 10 Resultat in der Dominikanischen Republik konnte er vergangene Woche beim 20 Millionen Dollar Event in South Carolina mit einem verpassten Wochenende nicht bestätigen. Damit rangiert der Rohrmooser in der Jahreswertung derzeit nur hinter den prognostizierten Tourkartenrängen für kommende Saison. Viel fehlt jedoch nicht um sich wieder in die „gemütlicheren“ Ranglistengefilden zu arbeiten und womöglich kommt der Teambewerb in New Orleans so für ihn gerade zur richtigen Zeit.

Traditionell wird im TPC Louisiana in 2er Teams gespielt, wobei zunächst am Donnerstag die Fourballs auf dem Programm stehen, wo jeder Spieler seinen Ball spielt und der bessere Score in die Wertung wandert. Am Freitag steht dann der Klassische Vierer auf dem Programm, ehe nur noch die Top 33 Teams ins Wochenende aufsteigen, wo danach noch einmal in Fourballs und Foursomes gespielt wird. Zwar zählt das Turnier nicht für die Weltrangliste, sehr wohl jedoch für den FedEx-Cup, denn jeder der beiden siegreichen Spieler erhält 400 Ranglistenpunkte und alle Benefits die mit einem Sieg auf der PGA Tour einhergehen.

Den Platz kennt der Schladming-Pro immerhin bereits aus dem Vorjahr als er mit Partner Doug Ghim (USA) den Cut stemmte und am Ende einen 32. Platz mitnehmen konnte. Mit dem Wissen welche Stellen man im TPC Louisiana besser meiden sollte und mit Vincent Norrman als neuen Kollegen an der Seite soll es in dieser Woche deutlich weiter nach vorne gehen. Der Wetterbericht verspricht zum Auftakt und am Sonntag bestes Golfwetter, am Freitag und Samstag könnte es in den Sümpfen bei Avondale jedoch feuchter zur Sachen gehen, da teils recht heftige Wolkenbrüche prognostiziert sind.

Titelverteidiger beim 8,6 Millionen Dollar Event sind Xander Schauffele und Patrick Cantlay (beide USA), die vergangenes Jahr am Donnerstag in den Fourballs sogar eine 59 (-13) aufs Tableau knallten. Sepp Straka legt nach den zuletzt anstrengenden Wochen eine Pause ein und wird erst beim nächsten Elevated Event im Quail Hollow Club ab 4. Mai wieder zur Hölzern, Eisen und Putter greifen.

