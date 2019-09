Gesplittetes Dilemma

SANDERSON FARMS – 1. RUNDE: Sepp Straka muss wegen eines heftigen Gewitters am Donnerstag seine Auftaktrunde im CC of Jackson aufsplitten, findet aber an keinem der beiden Tage einen gewinnbringenden Rhythmus und steckt nach der 75 im Leaderboard-Keller fest.

Nachdem er beim Saisonauftakt in West Virginia ein Opfer der neuen Cutregel wurde, hofft Sepp Straka auf mehr Erfolg bei der nächsten Chance in Missouri. Im Country Club von Jackson geht es bei der Sanderson Farms Championship um 6,6 Millionen US Dollar. Es ist zugleich das erste Turnier des 26-jährigen Wieners auf der US PGA Tour, dass er bereits zum zweiten Mal bestreitet. Allerdings hat er keine allzu guten Erinnerungen an sein Debüt, als er um einen einzigen Schlag am Finaleinzug scheiterte.

Auch die neue Saison droht in Jackson wieder eher unangenehm zu verlaufen. Zwar startet er gleich mit einem wahren Monsterputt aus knapp zehn Metern zum Birdie, danach allerdings will nicht mehr vieles in Sepp’s Richtung laufen. Zunächst geht sich nach einem Dreiputt am Par 5 der 3 nur das Bogey aus und nach einem verzogenen Abschlag und darauffolgenden Querpass muss er auf der 6 sogar mit dem Doppelbogey leben.

Des Schlechten noch nicht genug stellen die Grüns auch danach weiterhin ein Buch mit sieben Siegeln für den Longhitter dar, denn auch am Par 3 der 7 muss er dreimal am Grün ansetzen ehe der Ball endlich im Loch verschwindet. Danach durchzucken bereits Blitze den Himmel und durch heftige Gewitter kann die Auftaktrunde am Donnerstag nicht mehr fortgesetzt werden.

Kein reinigendes Gewitter

Sepp muss seine Auftaktrunde somit aufsplitten, hat dank der Gewitterunterbrechung aber zumindestens nun Zeit sich neu zu fokussieren und am Freitag mit neuem Mut durchzustarten. Gleich auf der 8 könnte er dazu die Initalzündung geben, einmal mehr schleicht allerdings ein Zweimeterputt am Loch vorbei. Nach zwei Pars wird es dann am ersten Par 5 der Backnine wieder unangenehmer, denn ein verzogener Abschlag kostet ihm prompt den nächsten Schlag und er igelt sich damit regelrecht im Leaderboard-Keller ein.

Zumindestens fällt auf der 13 aus über vier Metern ein Putt und beschert Sepp so sein zweites Birdie. Etliche Male bringt er sich auch danach unangenehm in die Bredouille, befreit sich aus den misslichen Langen aber gekonnt. Schläge aufholen kann er so aber nicht und muss sich schlussendlich mit der 75 (+3) zufrieden geben, die ihm nach der Auftaktrunde nur Rang 137 ermöglicht.

