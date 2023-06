Gut abgeschlossen

TRAVELERS CHAMPIONSHIP – FINAL: Sepp Straka hebt sich seine beste Runde für den Schlusstag auf und macht im TPC River Highlands mit einer 66 (-4) noch einige Ränge gut.

Nach dem gerade noch geschafften Cut fand sich Sepp Straka am Moving Day zunächst recht gut zurecht, verspielte mit Fortdauer jedoch zwei Birdies auch wieder. Im Finish gelangen dann zwar noch zwei weitere Erfolgserlebnisse, bei erneut guten Scores ging sich am Ende mit der 68 (-2) jedoch nur ein kleiner Sprung im Klassement aus. Vom 47. Platz aus will der Longhitter nun am Sonntag klarerweise noch einmal den Turbo zünden um vom 20 Millionen Event in Connecticut soviel wie möglich mitnehmen zu können.

Nachdem er trotz eines verzogenen Abschlags auf der 1 ein souveränes Par mitnimmt, knallt er schon auf der 2 die Annäherung richtig stark zur Fahne und lässt sich aus 1,5 Metern die Chance zum ersten Birdie nicht mehr vom Putter nehmen. Allerdings kühlt das Gerät fürs Kurzgemähte kurz danach unangenehm ab, tritt er sich doch auf der 4 aus zehn Metern mit einem Dreiputt auch rasch den scoretechnischen Ausgleich ein.

Zwar hinterlässt der Fehler keine wirklich gravierenden Spuren im Spiel des gebürtigen Wieners, dem nächsten Birdie läuft er jedoch lange Zeit vergeblich hinterher. Erst kurz vor dem Turn passt dann ein Approach wieder auf den Punkt und aus einem guten Meter drückt er sein Score vor den letzten neun Löchern wieder in den roten Bereich.

Souverän durchgezogen

Mit einer perfekten Grünattacke legt er sich am einzigen Par 5 der hinteren Neun dann sogar eine richtig gute Eaglemöglichkeit auf, bringt den Putt aus drei Metern zwar nicht im Loch unter, das nächste Birdie stellt so jedoch nur noch Formsache dar. Nachdem er sich dann mit Chip und Putt auch vom kurzen Par 4 der 15 einen Schlag entführt, geht es erstmals am Sonntag etwas spürbarer am Leaderboard in die richtige Richtung.

Genug hat der 30-jährige damit aber noch nicht und holt sich nach starkem Teeshot am darauffolgenden Par 3 aus zwei Metern gleich den nächsten roten Eintrag ab. Nachdem er auf den verbleibenden beiden Löchern dann nichts mehr anbrennen lässt, marschiert er mit der 66 (-4) und somit seiner besten Runde der gesamten Woche zum Recording, was ihm noch um einige Ränge einbringt.

Leaderboard Travelers Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von den Travelers Championship.