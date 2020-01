Richtig eingereiht

THE AMERICAN EXPRESS – 1. RUNDE: Sepp Straka reiht sich zum Auftakt des kalifornischen Pro-Am Spektakels in La Quinta mit einer 69 am Nicklaus Tournament Course im richtigen Bereich des Klassements ein und befindet sich zumindestens nach dem ersten Spieltag klar auf Cutkurs.

Nach dem erfolgreichen Einschwingen ins neue Golfjahrzehnt auf Hawaii hofft Sepp Straka auch beim California Swing der PGA Tour auf Preisgeld. Los geht es mit “The American Express” in der Wüste von Palm Springs, wo auch heuer ein Celebrity Pro-Am auf drei Kursen ausgetragen wird.

Am Stadium Course, La Quinta und Nicklaus-Course gilt es jeweils eine Runde tief zu schießen um den Samstags-Cut zu überstehen. Das Feld ist nicht allzu stark besetzt, mit Rickie Fowler und Francesco Molinari als Top-Names, während sich Phil Mickelson erstmals auf die Rolle des Gastgebers zurückzieht.

Straka eröffnet am Donnerstag am Nicklaus-Course und findet sich nach einer starken Annäherung gleich auf der 10 mit dem ersten Birdie gut zurecht. Zwar verpasst er es am Par 5 danach gleich weiter nachzulegen, holt das Birdie aber auf der 13 recht zeitnah nach und sorgt so für einen durchaus gelungenen Start ins Turnier.

Es wird bunter

In Folge wird es aber farbenfroher, denn nach verpasstem Up & Down auf der 14 und eingebunkerter Annäherung auf der 16 muss er auch zwei Schläge abgeben. Gut, dass er dazwischen auf der 15 noch ein Par 5 Birdie quetschen kann um dem roten Bereich treu zu bleiben.

Erst nach dem Turn findet er dann nach etlichen Pars wieder die Birdiespur und schiebt sich mit einem roten Doppelpack auf der 4 und der 5 um etliche Plätze nach vor. Da sich dann auch am letzten Par 5 der 7 noch ein Birdie ausgeht, klopft er sogar endgültig klar im Mittelfeld an, ehe ihn ein Dreiputt am darauffolgenden Par 3 wieder etwas ausbremst.

Am Ende unterschreibt der Longhitter zum Start in Kalifornien aber eine 69 (-3) und bringt sich damit als geteilter 49. klar auf Cutkurs. Am Freitag wartet nun der Stadium Course auf den gebürtigen Wiener. Zac Blair und Grayson Murray (beide USA) erwischen mit 64er (-8) Runden den besten Start.

