Birdies ohne Ende

QBE SHOOTOUT – FINAL: Kevin Na und Jason Kokrak treten die finale Birdielawine los und holen sich mit der 60 den Titel in Florida.

Mit einem Dutzend Birdies auf den letzten 13 Löchern und der 60 im abschließenden Bestball sichern sich Kevin Na und Jason Kokrak den Titel beim QBE Shootout in Florida. Damit macht das US-Duo satte 5 Schläge auf Marc Leishman und Jason Day gut, die mit kaltem Putter noch bis auf Position 3 zurückgereicht werden. Zu den gefährlichsten Gegnern für Na / Kokrak mausern sich Billy Horschel und Sam Burns, die sich mit der 61 nur einen Schlag hintenanstellen müssen und an den drei Spieltagen nie schlechter als die 62 scorten. Titelverteidiger Matt Kuchar und Harris English müssen sich diesmal mit Platz 3 begnügen.

2. RUNDE: Auch in der Königsdisziplin des QBE Shootout, dem Vierer am Samstag, bei dem abwechselnd der gleiche Ball gespielt wird, lassen sich Marc Leishman und Jason Day nicht von der Spitze verdrängen, im Gegenteil: mit der fehlerlosen 64 baut die australische Paarung ihren Vorsprung auf 3 Schläge auf Titelverteidiger Kuchar / English sowie Na / Kokrak und Horschel / Burns aus.

1. RUNDE: Marc Leishman und Jason Day schießen mit einer 56 im scorefreundlichen Scramble am Eröffnungstag im Tiburon GC alle Lichter aus, ihre 12 Birdies und zwei Eagles reichen aber nur zu einem knappen Vorsprung. Graeme McDowell mit Corey Conners hatten mit der 57 die frühe Bestmarke gesetzt und haben somit nur minimalen Rückstand, genauso wie Titelverteidiger Matt Kuchar und Harris English. Vor den anspruchsvolleren Vierern am Samstag liegt somit die Spitzengruppe dicht beisammen.

VORSCHAU: Mit lockerem Ausschwingen bei 3,6 Millionen Dollar Gesamtgage lassen auch heuer 12 prominente Zweierteams ihr Golfjahr in Florida ausklingen. Matt Kuchar und Harris English gewannen im Tiburon GC von Naples bereits in den Jahren 2020, 2016 und 2013 und müssen auch heuer erst vom Thron gestürzt werden. Sam Burns und Billy Horschel, Jason Day und Mark Leishman sowie Bubba Watson mit LPGA Star Lexi Thompson werden sich dazu alle Mühe geben.

Los ging es am Freitag im Scramble, bevor am Samstag im Vierer mit Auswahldrive gespielt wurde. Zum Abschluss stand das scorefreundlichste Format, der Bestball am Programm.