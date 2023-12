Spektakel in Naples

Zum Saisonausklang steht im Tiburon GC von Naples mit dem Grant Thornton Invitational noch ein neues Format am Programm, wobei bei dem von PGA und LPGA kosanktionierten Event aufgrund der abwechslungsreichen Spielsysteme Spektakel garantiert ist. Nelly Korda und Tony Finau knallen sogar eine 56 aufs Tableau.

Beim gemeinsam ausgetragenen Event stehen insgesamt 16 Teams bestehend aus je einem PGA Spieler und einer LPGA Spielerin am Abschlag. Gespielt wird über drei Tage in drei verschiedenen Modi, wobei zunächst am Freitag das „Scrambling“ auf dem Programm steht. Hierbei schlägt spielt jeder seinen eigenen Ball vom Tee, danach wird ausgewählt von welchem Spot weitergespielt wird. Dies wird so lange wiederholt, bis der Ball gelocht ist.

Am Samstag wird im Klassischen Vierer gespielt, ehe am Sonntag noch in einem modifizierten Bestball Modus – jeder schlägt ab, danach werden die Bälle getauscht, wobei am Ende das tiefere Ergebnis in die Wertung wandert – die Entscheidung fällt.

Im Scrambling haben Nelly Korda und Tony Finau ihr Visier am Besten eingestellt, denn das Duo knallt eine unglaubliche 56 (-16) aufs Tableau und setzt sich damit nach dem ersten Spieltag an die Spitze Die ultratiefe Performance reicht jedoch gerade mal um sich um einen Schlag absetzen zu können, da Leona Maguire mit Lucas Glover und Megan Khang mit Denny McCarthy bei -15 direkt dahinter lauern.

Am Samstag werden die Scores wohl jedoch ein wenig höher angesiedelt sein, da beim Klassischen Vierer der Ball abwechselnd geschlagen wird, was so gut wie keinen Raum für Fehler lässt.

Leaderboard Grant Thornton Invitational