Schwab cuttet souverän

Matthias Schwab stemmt bei den Alfred Dunhill Championship mit einer 71 (-1) locker den Cut und startet im Leopard Creek GC aus dem vorderen Mittelfeld ins Wochenende.

Matthias Schwab startete durchaus ansehnlich ins südafrikanische DP World Tour Event, wenngleich der Rohrmooser am Donnerstag mit späten Bogeys eine noch deutlich bessere Ausgangslage liegen ließ. Mit der 70 (-2) liegt er aber klar auf Cutkurs und hat auch die Spitzenplätze bei gerade mal zwei Schlägen Rückstand auf die Top 10 noch klar in Reichweite.

Andererseits liegt auch die gezogene Linie nur um einen Schlag hinter dem Schladming-Pro, weshalb er sich diesmal keine verpatzte zweite Runde erlauben darf, will er vor der anstehenden PGA Q-School sein Selbstvertrauen noch stärken.

Zumindest der Start geht jedoch gleich einigermaßen daneben, denn auf der 10 geht sich nur ein Bogey aus, was ihn von Beginn an bis zur Cutmarke abrutschen lässt. Anders als in der Vorwoche hat er diesmal jedoch prompt die passende Antwort parat und dreht schon auf der 11 sein Score wieder auf Level Par zurück. Am ersten Par 5 der Runde verpasst er es dann zwar noch gleich weiter nachzulegen, dafür hält die 15 ein Birdie bereit, womit er sogar recht rasch erstmals in den roten Bereich abtaucht.

Späte Bogeys

Das bringt den Vanderbilt Absolventen sichtlich so richtig auf Touren, denn schon am Par 3 der 16 holt er sich das nächste Birdie ab, womit langsam aber sicher auch die Top 10 am Horizont auftauchen. Danach ebbt der Schwung zwar ziemlich ab, mit Pars macht Matthias aber nicht vieles verkehrt und da er auf der 6 schließlich sein viertes Birdie notiert, ist er endgültig bis auf zwei Schläge an den besten 10 dran.

Im Finish verliert er dann jedoch den Schwung und beendet die Runde nur mit zwei Bogeys, was zwar den Cut in keinerlei Gefahr bringt, mit den beiden abschließenden Fehlern und der 71 (-1) lässt er aber eine noch deutlich bessere Ausgangslage als Rang 26 liegen.

„Das war heute eine weitere gute Runde und das trotz drei vollkommen unnötiger Schlagverluste. Schauen wir ob es morgen und übermorgen ähnlich gut weiter geht, denn dann wäre ein Top 10 Ergebnis durchaus noch möglich. Ich hoffe, dass die Konstanz weiter anhält“, so Schwab nach dem geschafften Cut. Casey Jarvis (RSA) startet nach der bereits zweiten 67 (-5) bei gesamt 10 unter Par als Leader ins Wochenende.

Leaderboard Alfred Dunhill Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von der Alfred Dunhill Championhip.