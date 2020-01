Vernichtender Move

SONY OPEN – 3. RUNDE: Sepp Straka findet am Moving Day im Wailae CC von Beginn an keinen Rhythmus und beraubt sich mit einer 76 selbst der Chance dick anzuschreiben.

Sepp Straka ließ am Freitag im erneut sehr windigen Waialae CC mit einer 69 (-1) nichts anbrennen und stürmte souverän in sein zweites Wochenende der Saison. Bei dem dichtgedrängten Leaderboard weist er vor dem Moving Day sogar nur vier Schläge Rückstand auf Rang 3 und lediglich fünf Schläge auf die Spitze auf, was mit zwei starken Runden durchaus noch aufholbar erscheint. Da die dritte Runde von zwei Tees gestartet wird hat er am Samstag sogar den Bonus der allerersten Startzeit.

Dies entpuppt sich aber schon auf der 2 als überhaupt keine Hilfe, denn da er vom Tee nur das H2O findet hat er schon schnell ein Doppelbogey auf der Scorecard kleben. Zwar wirkt es danach mit einem Birdie aus dem Grünbunker kurz so als würde Sepp den Turnaround bekommen, kurz vor dem Turn geht das Unheil aber dann so richtig los.

Erneut versenkt Sepp am einzigen Par 5 der Frontnine seinen Teeshot im Wasser und kann so statt des “Pflichtbirdies” nur ein Bogey eintragen. Das kostet endgültig die Sicherheit, denn ein Dreiputtbogey vom Vorgrün auf der 11 und ein weiteres Doppelbogey nach deutlich überschlagenem Grün danach zementieren den gebürtigen Wiener langsam aber sicher im Leaderboardkeller richtiggehend ein.

Die fehlende Genauigkeit im langen Spiel und der vermisste Touch auf den Grüns rächen sich dann auf der 16 und der 17 in Form von zwei weiteren Bogeys noch zusätzlich. Das abschließende Par 5 Birdie auf der 18 stellt nur noch Ergebniskosmetik dar, denn nach der 76 (+6) büßt der Longhitter satte 35 Plätze ein und rangiert vor dem Finaltag nur noch auf Rang 65.

Brendan Steele (USA) verschafft sich an der Spitze mit einer 64 (-6) gehörig Luft und geht bei 12 unter Par mit gleich drei Schlägen Vorsprung auf Cameron Smith (AUS) auf die letzten 18 Löcher.

