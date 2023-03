Wieder nix?

ARNOLD PALMER INVITATIONAL – 2. RUNDE: Sepp Straka hat am Freitag im böigen Wind alle Hände voll zu tun, findet die gesamte Runde über kein brauchbares Rezept und scheitert nach einer 77 (+5) aller Voraussicht nach wohl auch beim vierten Anlauf in Bay Hill wieder am Cut.

Anders als in den Vorjahren, wo Sepp Straka bei dreimaligem Antreten ebenso oft am Cut scheiterte, kam der Longhitter zum Auftakt mit der diffizilen Par 72 Wiese in Orlando durchaus gut zurecht, denn mit einer 70 (-2) pendelte er sich auf Rang 23 und mit nur zwei Schlägen Rückstand auf die Top 10 ein. Am Freitag ist Sepp nun mit früher Startzeit unterwegs, Hilfe ist ihm dies jedoch keine, wie sich am Vormittag schmerzlich herausstellen soll.

Dabei beginnt der Tag mit einem absolut stressfreien Par für den einzigen Österreicher im Feld auf der 1 noch durchwegs angenehm. Auch danach zeigt er von Tee bis Grün doch sehr solides Golf, bringt jedoch die Annäherungen nicht zwingend genug zu den Fahnen um sich echte Birdiechancen auflegen zu können. Immerhin weiß er kleine Ungenauigkeiten in dieser Phase noch gut zu kaschieren und lässt mit Pars lange Zeit rein gar nichts anbrennen.

Fehlerquote nimmt drastisch zu

Erst rund um den Turn wird es dann im immer böiger werdenden Wind zusehends ungemütlicher, denn zunächst fehlen dem Parputt aus drei Metern nach eingebunkerter Annäherung auf der 9 nur wenige Zentimeter und danach will auf der 10 auch aus 1,5 Metern der Putt nicht ins Loch, was ihn mit dem Bogeydoppelpack sogar plötzlich bis an die erwartete Cutline zurückwirft.

Fast wird es am Par 5 der 12 nach verzogenem Drive und gleich zwei Bunkerausflügen noch bitterer, aus fünf Metern kratzt ihm das Gerät fürs Kurzgemähte aber noch das Par auf die Scorecard. Generell hat er mit den Eisen so seine liebe Mühe, denn nach überschlagenem Grün scrambled er sich auf der 13 zwar noch zur 4, am darauffolgenden Par 3 geht sich diese Übung nach deutlich verzogenem Teeshot jedoch nicht mehr aus, womit er sich erstmals auch nur hinter der Cutmarke wiederfindet.

Birdielos zum Recording

Zeit zum Durchschnaufen bekommt er auch danach weiterhin nicht, denn nach eingebunkertem Abschlag brummt ihm auch die 15 einen Schlagverlust auf und nachdem er den Drive am letzten Par 5 danach kapital wegballert und so auch dem nächsten Bogey nicht entkommt, rutscht er endgültig ins Niemandsland des Klassements ab. Ein Dreiputtbogey gleich danach rundet das verkorkste Bild des Tages regelrecht ab.

Fast schon trotzig knallt er dann am trickreichen Schlussloch den Approach bis auf einen knappen Meter zur Fahne und holt sich so doch noch das erste und einzige Birdie des Tages ab. Sollten sich die Verhältnisse am Nachmittag jedoch nicht noch drastisch verschärfen, wird Sepp mit der 77 (+5) wohl auch beim vierten Anlauf in Bay Hill wieder am Cut scheitern.

Leaderboard Arnold Palmer Invitational

>> SKY überträgt Live und in HD von den Arnold Palmer Invitational.