Premiere in Down Under

WORLD SUPER 6 – 1. RUNDE: Die European Tour wartet in dieser Woche im Lake Karrinyup CC von Perth mit komplett neuem Spielformat auf. Local Hero Brett Rumford (AUS) und Mark Foster (ENG) geben nach 66er Runden den Ton an.

Mit komplett neuem Spielformat versucht die European Tour in dieser Woche in Australien für Spannung zu sorgen. Was auf den ersten Blick leicht verwirrend anmutet, könnte sich aber am Sonntag vielleicht wirklich als Bereicherung für den Golfsport erweisen. Wie gewohnt wird zunächst an den ersten beiden Tagen im normalen Strokeplay gespielt und wie jede Woche stemmen die besten 65 und Schlaggleichen den Cut.

Die erste Neuerung im Format findet sich dann am Moving Day, wo zwar erneut im Zählspiel agiert wird, ein zweiter Cut lässt aber nur die Top 24 in den Finaltag einziehen. Die endgültige Entscheidung fällt am Sonntag dann im Match Play, wobei die besten 8 in der ersten Runde ein Freeplay erhalten und so automatisch in der zweiten Runde stehen.

Schnelle Entscheidungen

Anders als im normalen K.O. – Modus gehen die einzelnen Matches dann aber über lediglich sechs Löcher. Sollte danach Gleichstand herrschen, geht es auf eine eigens angelegte, lediglich 90 Meter lange Bahn, die endgültig die Entscheidung über Sieg oder Niederlage bringen soll.

Ob das recht abenteuerlich anmutende Format tatsächlich Zukunft hat bleibt abzuwarten, Langeweile wird jedoch durch die raschen Entscheidungen vor allem am Sonntag mit Sicherheit nicht aufkommen. Die ganz großen Namen glänzen in Perth in dieser Woche aber mit Abwesenheit, was mit Sicherheit auch den recht großen Turnieren der Vorwochen zuzuschreiben ist.

Die Topfavoriten sind etwa mit Louis Oosthuizen (RSA), nach der 69 (-3) derzeit 25., Thorbjorn Olesen (DEN), mit der 70 (-2) auf Platz 43 oder auch Alex Noren (SWE) (74), derzeit nur 115., dennoch alles andere als Unbekannte. Die beste Ausgangslage legen sich Lokalmatador Brett Rumford und Mark Foster auf, die nach 66er (-6) Runden das Feld anführen.

>> SKY überträgt Live und in HD vom World Super 6.