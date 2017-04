US Masters – 2. Runde Live

US MASTERS 2017 – 2. RUNDE: Bernd Wiesberger muss erste Birdies in Augusta finden und zwei Schläge aufholen um nicht erstmals bei diesem Major den Cut zu verpassen.

Entweder die Birdies fliegen zu oder Heimflug! So ist die Ausgangsposition für Bernd Wiesberger am Masters-Freitag ganz einfach zusammenzufassen. Auch bei seinen bisherigen beiden Auftritten war immer eine schwache Runde mit dabei, bleibt zu hoffen dass wie 2015 auch heuer diese bereits am ersten Tag mit der 77 passierte.

Mit früher Startzeit und deutlich weniger Wind muss Österreichs bislang einziger Masters-Teilnehmer vor allem näher zu den Fahnen schießen und seine Chancen nützen. Auch die drei Dreiputts vom Donnerstag dürfen keine Wiederholung finden um jene zwei Schläge aufzuholen, die ihm bei 5 über Par zur Zeit auf den Cut fehlen (Top 50 plus alle innerhalb von 10 Schlägen zur Spitze).

Golf-Live.at ist ab 14:55 MESZ mit Bernd Wiesberger Schlag für Schlag in Augusta mit dabei.

>> Leaderboard The Masters

>> SKY überträgt Live und in HD vom Masters aus Augusta

>> Alle Live-Streams vom MASTERS

>> Golfwetten beim Masters