Tiefschlag weggesteckt

FORTINET CHAMPIONSHIP – 1. RUNDE: Matthias Schwab bremst sich zwar mit einem Doppelbogey zwischenzeitlich unangenehm ein, bringt sich zum Auftakt der neuen PGA Tour Saison im Silverado Resort mit einer 70 (-2) aber immerhin klar auf Cut-Kurs.

Nicht mehr als Rookie sondern als etabliertes Tourmitglied mit voller Karte startet Matthias Schwab unter deutlich besseren Vorzeichen in die neue PGA Tour-Saison 2022/23. Somit wird der Schladminger weniger Stress bei der Terminplanung haben und Turniere sowie Reisen besser planen können. Das zeigt sich gleich beim 8 Millionen Dollar-Turnier zum Saisonbeginn nördlich von San Francisco, wo der Steirer trotz 8 Millionen Dollar Dotation einen Startplatz erhält, während er im Vorjahr noch zuschauen musste. Max Homa (USA) gewann damals im Silverado Resort nördlich von San Francisco. Sepp Straka pausiert so wie die meisten Stars noch zum Saisonbeginn.

Mit eineinhalb Stunden nebelbedingter Verspätung darf Matthias Schwab endlich in seine zweite US-Saison abschlagen. Bei kühl-windigen Verhältnissen will sich eine frühe Birdiechance nicht ergeben. Im Gegenteil: nach einem Schuss in den Grünbunker an der 2 muss der Steirer sogar kämpfen, noch das Par zu retten. Die erste lasergenaue Annäherung zeigt Schwab auf die Fahne im 4. Grün und belohnt sich aus kurzer Distanz mit dem ersten Birdie. Am ersten Par 5 geht sich dafür nach vergebener Großchance aus drei Metern nur das Par aus.

Klar auf Cut-Kurs

Das Putttraining der letzten Zeit trägt erstmals an der 6 Früchte, als Schwab selbstbewusst aus 6 Metern den Birdieputt versenkt und in der frühen Phase des Turniers plötzlich ganz vorne mitmischt. Das ändert sich aber ausgerechnet an der kurzen 8, als die Attacke vom Tee voll links weg geht und nach dem Nachladen der Weg zum bitteren Dopplbogey geebnet ist. Den Tiefschlag steckt Schwab eiskalt weg, erreicht am folgenden Par 5 unbeeindruckt mit zwei Schlägen das Grün und pusht sich mit Birdie wieder unter Par.

Zwei Löcher später glüht auch der Putter wieder und ermöglicht aus gut acht Metern das nächste Birdie, womit er die Doublette endgültig wieder egalisiert. Zwar kann er sich auf der 14 nach knapp verfehltem Grün nicht mehr zum Par scramblen, krallt sich aber am Par 5 der 16 trotz verzogener Grünattacke mit einem gefühlvollen Pitch noch ein weiteres Birdie und steht so schießlich mit der 70 (-2) beim Recording, womit er als 35. im soliden Mittelfeld und klar auf Cut-Kurs übernachtet.

“Ich hab heute gutes Golf gespielt. Die Vorereitung in Florida in den letzten Wochen war gut, denn das Spiel funktioniert und die Form passt soweit. Ich wollte auf der 8 attackieren, leider ist der Drive ins Out gesegelt, was am Ende mit Strafschlag im Doppelbogey mündete”, so der Rohrmooser zur Auftaktrunde in Napa.

Justin Lower (USA) knallt eine 63 (-9) aufs Tableau und diktiert so mit zwei Schlägen Vorsprung auf Titelverteidiger Max Homa das Geschehen.

Leaderboard Fortinet Championship

