Klettertour in Frankreich

LADIES OPEN DE FRANCE – 2. RUNDE: Christine Wolf klettert nach einer eher blassen Auftaktrunde am Freitag im Golf Barrière mit einer 68 (-3) um viele Ränge nach vorne.

Nur zwei Tage lang spielte Christine Wolf in der Schweiz um den Titel mit um sich sogar noch spät aus den Top 10 drängen zu lassen. Entsprechend entschlossen geht die Innsbruckerin in die nächste Aufgabe bei der traditionsreichen Ladies Open de France um ihr starkes Spiel bis zur Ziellinie durchzuziehen. Erstmals wird das Turnier in Golf Barrière, einem Topkurs in der Normandie, ausgetragen. Sarah Schober wird erst wieder kommende Woche in Irland aufteen. Neoproette Emma Spitz legt nach drei Topergebnissen vorerst ihr Europaabenteuer ad acta um sich auf die LPGA Tourschool vorzubereiten.

Christine Wolf startet ideal mit Birdie an der 10 ihre heurige Open de France, übertreibt es jedoch in Folge bei der Attacke und muss auch rasch Bogeys hinnehmen. Immerhin funktioniert der Putter und versenkt an der 14 und 15 wichtige Birdieputts, die bis zur Halbzeit wenigstens die Tagesbilanz wieder ausgleichen. Nach der Halbzeit reduziert Wolf die Fehlerquote radikal, kann aber auch nur von einem Par 5 ein weiteres Birdie mitnehmen. Die greifbar nahe rote Auftaktrunde löst sich nach einem Bogey drei Löcher vor Schluss in Luft auf. Mehr als auf Cutkurs zu segeln, bringt die Par-Runde nicht ein.

Am Freitag Vormittag spult Christine Wolf lange Zeit ganz souverän Pars ab und hält sich so klar im erwarteten Cut-Bereich. Da sich kurz vor dem Turn am Par 5 der 9 dann auch das erste Birdie ausgeht, klettert die Tirolerin sogar bis ins solide Mittelfeld nach vor. Auf den Geschmack gekommen nimmt sie auch vom Par 5 der 10 das erhoffte Birdie mit und macht so bereits spürbar Ränge gut.

Auch danach zeigt sie weiterhin starkes Golf, was sich zunächst auf der 13 im bereits dritten Birdie bemerkbar macht und da sie selbst auf das erste und einzige Bogey des Tages kurz danach prompt die passende Antwort parat hat, marschiert sie sogar mit der 68 (-3) über die Ziellinie, was mit einer starken Finalrunde am Samstag vom 15. Platz aus wohl sogar noch ein Topergebnis in Reichweite bringt.

Ines Laklalech (MOR) startet bei gesamt 11 unter Par als Führende in den Finaltag.

Leaderboard Ladies Open de France