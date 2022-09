Good and bad

OPEN DE PORTUGAL – 2. RUNDE: Timon Baltl zieht nach zwei roten Runden in vielversprechender Position ins Wochenende ein. Niklas Regner scheitert im Royal Óbidos Spa & Golf Resort am Cut und wird damit vorerst auch in der Jahreswertung aus den Top 45 rutschen.

Nachdem die Formkurve bei Niklas Regner zuletzt doch gefährlich abflachte und er als 45. auf der Road to Mallorca keinen Puffer mehr im Ranking hat, muss der unbedingt Ergebnisse nachlegen. Beim fünftletzten regulären Challenger der Saison im Royal Obidos Ressort an der portugiesischen Atlantikküste wäre eine gute Gelegenheit dazu. Auch Timon Baltl, der als 110. sein Spielrecht noch nicht voll abgesichert hat, hofft auch mehr Spielglück als zuletzt in Belgien.

Vier Löcher und ein Bogey am Eröffnungsloch benötigt der Steirer am Donnerstag um sich auf den heftigen Wind einzustellen. Bis zur Halbzeit läuft es dann dafür blendend, wie vier Birdies, zwei davon auf den Par 5, zeigen, womit er auch rasch an der Spitzengruppe andockt. Auf der zweiten Platzhälfte kühlt der Putter merklich ab, Baltl hält sich aber lange Zeit mit soliden Golfschlägen gut über Wasser. Erst drei Löcher vor Schluss erwischt ihn doch noch ein Bogey. Die gesamte tolle Vorarbeit droht nach einer Doublette zunichte zu werden, Baltl beendet aber wenigstens seinen Golftag mit Birdie und einer zartroten 71.

Am Freitag hat er zwar den Vorteil einer frühen Tee Time, muss wegen hartnäckigem Nebel aber gleich knapp drei Stunden lang Däumchendrehen, ehe er endlich den ersten Teeshot auf der 10 absolvieren kann. Die Warterei scheint dem 27-jährigen aber nichts auszumachen, denn gleich auf der 11 und der 12 gehen sich die ersten Birdies aus und da er selbst ein Bogey danach mit zwei weiteren Birdies mehr als ausbessert, kommt er sogar bereits klar in den Top 10 auf den Frontnine an. Dort geht er es dann doch spürbar ruhiger an, denn außer einem weiteren Par 5 Birdie auf der 5 und einem prompt darauffolgenden Bogey notiert er recht sichere Pars, was ihn am Ene mit der 69 (-3) über die Ziellinie marschieren lässt und ihm vor dem Wochenende als etwa 12. eine richtig vielversprechende Ausgangslage auflegt.

Am Cut vorbei

Niklas Regner geht am Donnerstag mit einer der letzten Startzeiten raus und pflügt dem Feld mit zwei Bogeys auf den ersten 5 Löchern alles andere als optimal hinterher. Erst nach 7 gespielten Löchern bricht der Liezener den Birdiebann und gleicht sogar noch vor der Halbzeit sein Tagesergebnis mit einem weiteren Schlaggewinn wieder aus. Danach flaut sein Spiel wieder ab, und das Bogey am 4. Loch bringt Regner erneut unter Zugzwang. Zwei Par 5 stehen aber noch an, wovon der Steirer das zweite zu seinen Gunsten nutzt und erneut auf Even Par zurückkommt. Die eingeschlagene Richtung hält er bis zum letzten Par bei und bleibt ohne großen Glanz zumindest solide auf Wochenendekurs.

Am Freitag bringt Niklas Regner die morgendliche Warterei wegen Nebels einigermaßen aus dem Konzept, denn schon das Par 3 der 3 brummt ihm den ersten Fehler auf. Diesen radiert er zwar prompt wieder aus, rutscht jedoch am zweiten Par 3 abermals zurück. Wieder setzt er allerdings noch auf den Frontnine den Konter und hält sich so noch im erwarteten Cutbereich. Zwar dreht er schließlich sein Score auf der 12 erstmals in den roten Bereich, schlittert am Par 3 der 15 aber sogar in ein Triplebogey, worauf er bis zum Schluss keine Antwort mehr weiß und so lediglich die 74 (+2) zum Recording bringt. Mit dem “Missed Cut” rutscht der Youngster vorerst auch in der Jahreswertung aus den Top 45 und muss damit bei den kommenden Turnieren zulegen um beim Saisonfinale nicht zum Zuseher degradiert zu werden.

Leaderboard Open de Portugal