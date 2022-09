Konter gesetzt

ITALIAN OPEN – 1. RUNDE: Lukas Nemecz findet nur schleppend ins Turnier, dreht seine Runde aber mit späten Highlights noch halbwegs herum.

Nachdem ihn die LIV-Spieler in Wentworth noch aufs Wartebankerl verdrängt hatten – und dann teils lustlos nach 18 Löchern wieder abdampften (Garcia) – kommt Lukas Nemecz entschlossener denn je zum nächsten Tourstopp nach Italien angereist. Denn im Race to Dubai ist der Grazer gefährlich weit, bis auf Position 111, abgerutscht. Bei der mit 3 Millionen Dollar top dotierten Italian Open würde sich eine starke Turnierwoche entsprechend voll auszahlen.

Am nächsten Ryder Cup-Kurs Marco Simone wollen sich Euro-Stars wie Rory McIlroy, die Molinari-Brüder, Matt Fitzpatrick oder Viktor Hovland die Chance nicht entgehen, das Layout in Hinblick auf den Kontinentalvergleich in 12 Monaten noch besser kennenzulernen.

Nemecz bekommt die Härte des Ryder Cup-Kurses bei nassen Bedingungen gleich voll am überlangen Eröffnungsloch zu spüren. Nach Abschlag knapp ins Rough ist das Grün unerreichbar und der Bogeystart unvermeidlich. Nächster Schlagverlust zwei Bahnen später, als er zu kurz bleibt und einen kurzen Par-Putt nicht machen kann. Machbare Birdiechancen lässt der Grazer auf den folgenden zwei Bahnen ungenutzt, was sich rächen sollte: ein böse weggehookter Abschlag an der 6 erlaubt nur den Querpass und führt zu Bogey Nummer 3. Seine verflixten ersten 9 der Italian Open beendet Nemecz mit einem Dreiputt-Bogey aus 5 Metern und zementiert sich so wie bereits öfters in der heurigen Saison bereits in der frühen Phase in den hinteren Regionen des Leaderboards ein.

Am Par 5 der 12 landet Österreichs DP World Tour-Beitrag mit Eagle aus kurzer Distanz einen spektakulären Befreiungsschlag, der ihm Auftrieb für die Schlussphase geben sollte. Auf den schweren Schlusslöchern tritt sich Nemecz statt dessen nach verfehlter Annäherung an der 15 das nächste Bogey ein. Der Steirer weiß jedoch ein weiteres Mal zu kontern, diesmal an der kurzen 16 über Chip und Putt zum Birdie. Am abschließenden Par 5 parkt er perfekt den zweiten Schlag am Grün ein und bringt sich mit dem Birdie wieder halbwegs ins Spiel. Mit 72 Schlägen (+1) bleibt der Rückstand auf die Cutmarke minimal.

Bei Einbruch der Dunkelheit rangiert Nemecz immerhin auf Position 65, während Matt Fitzpatrick am 15. Grün beim Zwischenstand von 5 unter Par als alleiniger Führender die Sachen einpackt. Am Freitag soll ab 7:30 Uhr die 1. Runde abgeschlossen werden. Die zweite Runde soll parallel und mit 50 Minuten Verspätung um 8 Uhr begonnen werden.

