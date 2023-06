Beinhart erwischt

LE VAUDREUIL CHALLENGE – 2. RUNDE: Niklas Regner kommt am Freitag im Golf PGA France du Vaudreuil mit einer 78 (+6) schwer unter die Räder und verpasst den Sprung ins Wochenende klar und deutlich.

Mit einem 27. Platz in Brünn gab Niklas Regner zuletzt ein kräftiges Lebenszeichen von sich. Jetzt gilt es sich bei der Le Vaudreuil Challenge weiter zu steigern, da auf der Challenge Tour nur absolute Topergebnisse weiterhelfen und ein 88. Rang auf der Road to Mallorca noch wenig Schubkraft für die weitere Golfkarriere bedeuten. Im Golf PGA de France von Le Vaudreuil bestreitet der Liezener erstmals einen Challenger.

Mit gleich zwei anfänglichen Bogeys stolpert Niklas mehr schlecht als recht ins Turnier und da sich dann auch auf der 13 noch ein Fehler einschleicht, liegt er schon nach nur wenigen gespielten Löchern abgeschlagen zurück. Erst ein Par 5 Birdie auf der 14 beendet die Negativspirale dann und da er sich auch auf der zweiten langen Bahn der hinteren Neun einen roten Eintrag schnappt, arbeitet er sich noch vor dem Turn wieder näher an den Ausgangspunkt heran.

Dieser wandert dann schon auf der 2 aber wieder in weitere Ferne, da er das vierte Bogey des Tages nicht verhindern kann. Rechtzeitig schärft der Liezener aber noch seinen Fokus, rollt auf der 6 und der 9 noch die fälligen Birdieputts ins Ziel und bringt so am Ende noch die 72 (Par) zum Recording. Damit startet er zwar nur hinter der erwarteten Cutmarke in den Freitag, wahrt aber mit einer guten zweiten Runde immerhin noch die Chance auf Preisgeld.

Von Beginn an Probleme

Ins Rollen kommt er am Freitag Nachmittag auf den Frontnine jedoch nicht, denn neben vergeblicher Birdiesuche machen es sich auf der 2 und der 9 gleich zwei Bogeys bequem, womit das rettende Cut-Ufer in immer weitere Ferne abtreibt.

Kurz keimt dann mit einem Par 5 Birdie auf der 11 noch einmal Hoffnung auf, allerdings zerstreut sich diese mit einem Triplebogey auf der 13 in alle Winde. Nachdem sich danach noch ein weiteres Bogey und sogar eine Doublette am Par 3 der 15 einschleicht, geht sich schlussendlich trotz eines späten Par 5 Birdies auf der 17 lediglich eine 78 (+6) aus, womit er glasklar am Cut scheitert.

Hugo Townsend (SWE) startet bei gesamt 9 unter Par als Leader in den Moving Day.

Leaderboard Le Vaudreuil Challenge